Ignacio Piatti le ganó un juicio a San Lorenzo y el club le deberá pagar una suma millonaria

San Lorenzo sumó un nuevo revés judicial y económico a partir del juicio millonario que le ganó Ignacio Piatti, tras su segundo ciclo en el club que finalizó en 2021.

La Sala I de la Cámara Laboral dictó sentencia definitiva en el juicio iniciado por el ex jugador del club y ordenó al Ciclón pagarle poco más de 2,7 millones de dólares.

Esta decisión llega tras la apelación de un fallo anterior, que en abril de 2023 había estipulado el pago de 800 mil dólares al futbolista en concepto de sueldos adeudados y es por eso que el monto fue incrementado tras considerar la indemnización por la finalización temprana del contrato de Piatti.

El conflicto comenzó a fines de 2020, cuando el mediocampista dejó el club un año antes de que expirara su contrato debido a la decisión de San Lorenzo de reducirle el salario mediante una cláusula contractual. En su demanda, el exjugador reclamaba alrededor de siete millones de dólares, sumando sueldos atrasados, intereses y una indemnización.

La primera instancia solo había reconocido el pago de los sueldos, pero la Cámara Laboral modificó ese fallo y ordenó el pago completo, aunque con una deducción de casi 950 mil dólares en concepto de sumas que el club asegura haber abonado. No obstante, los representantes de Piatti niegan haber recibido ese dinero y planean apelar nuevamente la decisión.

Qué dijo Piatti sobre su salida de San Lorenzo en 2021

Cuando se fue de San Lorenzo en enero de 2021, Piatti apuntó fuertemente contra el presidente Marcelo Tinelli y también criticó a los hermanos paraguayos Ángel y Oscar Romero.

«No estoy más en San Lorenzo, no rescindí contrato, me echaron. Llegué con el proyecto de quedarme en el club y retirarme ahí, tenía contrato hasta el 2022. El 20 de diciembre (de 2020) llamaron a mi representante diciendo que no me podían pagar y el 23 enviaron la carta documento diciendo que desde el 1 de enero (de 2021) no pertenecía más al club«, aseguró en ese momento.

«Siempre me llamaba Tinelli para volver, él no me llamó para echarme, para arreglar, ni nada. No se manejó como se tendría que haber manejado», dijo sobre el entonces presidente del club.

Sobre los Romero, opinó: «Esto viene mal manejado desde arriba, no le podes dar la llave del club a dos jugadores. Están arruinando el club, echaron dos técnicos».

Los otros fallos judiciales contra San Lorenzo

Este fallo se suma a una larga lista de problemas legales que San Lorenzo ha enfrentado en los últimos meses. En agosto, el club logró sortear dos inhibiciones presentadas por exjugadores, lo que permitió la inscripción de su nuevo refuerzo, el español Iker Muniain.

Entre los compromisos saldados por la dirigencia en ese momento, destacan las deudas con Diego Rodríguez, el Tijuana de México (por el pase de «Torito»), Monterrey de México (por Adam Bareiro), Ferencváros de Hungría (por Carlos Auzqui) e Independiente Santa Fe de Colombia (mecanismo de solidaridad por Yeison Gordillo), lo que totalizó un monto superior a los tres millones de dólares.

Además, San Lorenzo también tuvo que enfrentar reclamos de Fabricio Formiliano y Cristian Zapata, cuyos juicios elevaron las deudas a unos 250 mil dólares más intereses. Pese a haber saldado esos compromisos, la tormenta judicial no parece tener fin en Boedo y la dirigencia ahora aguarda por una apelación favorable en el caso de Piatti que permita reducir el monto a pagar, en medio de una situación económica cada vez más complicada.