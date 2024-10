Impactante: así se vieron los misiles que Irán lanzó a Israel desde un partido de la Champions de Asia

El ataque que ejecutó Irán a Israel paralizó al mundo y llamativamente el deporte también formó parte en los hechos. Ya que el lanzamiento de misiles llegó a visualizarse durante un partido de fútbol, en el que la atención en el campo de juego pasó a estar en lo que ocurría en el cielo.

El hecho fue registrado durante el cruce entre el local Sepahan y Istiklol Dushanbe de Tayikistán, por la fecha dos de la Champions League 2 de Asia. El encuentro finalizó en goleada 4-0 para el elenco persa aunque el resultado fue anecdótico ya que todas las miradas se posaron en los misiles que atravesaban Isfahán durante la primera noche de octubre.

El partido, en el que triunfó el elenco iraní, no se detuvo pese a lo que ocurría fuera del estadio el estadio Foolad Shahr, algo que difícilmente vuelva a ocurrir con el restos de los compromisos que se disputarán el plano internacional en Irán.

The rockets were seen from Fooladshahr, where Sepahan vs Istiklol is taking place. pic.twitter.com/mLkybdByeJ