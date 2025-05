LLA de Río Negro abrió la ronda para una alianza, con diálogo y desinteresados que ni contestan

La Libertad Avanza rionegrina abrió el diálogo con sectores afines al presidente Javier Milei en un intento de alianza libertaria para el próximo proceso electoral.

Si efectivamente la búsqueda es aglutinar, el resultado no asoma favorable.

La conducción de LLA, que lidera la diputada Lorena Villaverde, conformó una Mesa Política para cumplir esa misión de contactarse con “actores que se identifican con las ideas de la libertad” para “integrarlos al proyecto” y “establecer posibles alianzas electorales”. Sus miembros -el legislador César Domínguez; Sara Aguilar, Julián Goinhex y Nahuel Picollí Fortuny- empezaron en la semana con intercambios.

Tortoriello se juntará con la Mesa libertaria, pero puso condiciones. Foto Archivo

En contactos periodísticos, Goinhex identificó en la convocatoria al PRO, que preside Juan Martín, y a Republicanos Unidos, de Nicolás Suárez Collman, como también, a los partidos en formación de Aníbal Tortoriello (Creo) y de Ariel Rivero (Primero Río Negro).

Hasta ahora, el único diálogo que efectivamente se concretó fue con Suárez Collman mientras que con Tortoriello se programó para el sábado 17 en Cipolletti.

Aparecen, en cambio, complicados enlaces reales con los otros dos dirigentes.

El diputado Tortoriello recibirá en Cipolletti a la Mesa política, con sus requisitos. Martín, que preside al PRO, quiere un llamado de Lorena Villaverde.

“No recibí ningún llamado de Lorena Villaverde”, remarcó Martín a Río Negro, desatendiendo así cualquier otro interlocutor de parte de LLA que, aparentemente, habría existido. No hay entusiasmo de acoplamiento, más allá de las formas cuestionadas.

Rivero -directamente- no contestó el mensaje de WhatsApp de Goinhex para la reunión. “No voy a donde no me quieren”, respondería luego a este medio.

Juan Martín, presidente del PRO, dejó un mensaje para los interlocutores elegidos por los libertarios. Foto Archivo

El expresidente de la Legislatura presenta varias cuentas pendientes con dirigentes libertarios, entre ellas, un expediente en la Justicia Electoral de revocatoria sobre la banca de Domínguez, electo por Primero Río Negro y que, luego, abandonó el partido de Rivero.

Martín y Rivero relativizan las maniobras de LLA rionegrina porque entienden que el rumbo será fijado desde Casa Rosada. Tortoriello piensa lo mismo, aunque, el diputado aceptó el convite libertario cuando lo llamó Dominguez, pero, desde un principio, estableció sus condiciones. La aproximación será en Cipolletti y se acordó para el sábado próximo.

Ariel Rivero, de Primero Río Negro, dice que «no va donde no lo quieren. Foto: Archivo.

El diálogo concreto se dio con Suárez Collman y participaron el legislador Domínguez, Goinhex y Aguilar.

“Se hizo una evaluación nacional y provincial. Resalté mi vocación de alianza, pero será complejo un armado donde todos puedan participar y ocupar espacios”, aceptó el dirigente roquense de Republicanos Unidos.

Por encima del resultado del llamado, LLA se ajusta a su orden estructurado para octubre: el encabezamiento de la lista pertenecerá a los libertarios puros. Ya eso limita la construcción de las alianzas pretendidas. Por caso, Tortoriello tiene la suya: no participará de esquemas electorales que no conduzca y, además, requiere plena decisión de los integrantes de las listas.