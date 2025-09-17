Iñaki Basiloff compite en el Mundial de Paranatación de Singapur

Iñaki Basiloff busca una nueva conquista en el Mundial de Paranatación.

Iñaki Basiloff está listo para un nuevo desafío internacional. El neuquino, que también representa al Club Cipolletti, viajó a Singapur para el Mundial de Paranatación que comienza el domingo.

El nadador de 24 años debutará el domingo 21 de septiembre en los 200 metros medley (combinados) y volverá a tener actividad el lunes 22/09 en los 400m libres.

Basiloff ya fue campeón del mundo en Madeira, Portugal en 2022 en los 400m libres. El año pasado logró dos medallas en los Juegos Paralímpicos de París 2024, incluido el oro en los 200m medley.

Iñaki viajó junto al entrenador del Club Cipolletti, Jorge García. Ambos fueron seleccionados e integran la selección argentina.

El neuquino tuvo un gran arranque de año al ganar la medalla de oro en los 200m medley en la última jornada de la Liga Mundial de paranatación que se disputó en Lignano Sabbiadoro (Italia).

Los otros argentinos que competirán en el Mundial de Singapur son Matías De Andrade (100m espalda), Nicolás Rivero (100m pecho), Germán Arévalo (100m pecho), Elizabeth Noriega (50m libre, 100m libre, 200m libre y 50m espalda), Analuz Pellitero (50m libre, 400m libre y 100m espalda) y Nadie Báez (50m libre y 100m pecho).