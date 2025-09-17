El ex Puma y selección de Italia, Alejandro Moreno vuelve al Roca Rugby Club

Alejandro Moreno vuelve a partir del año que viene como entrenador principal al club de Stefenelli.

Alejandro Moreno vuelve a Roca Rugby Club. El actual entrenador y ex jugador surgido en el club de Padre Alejandro Stefenelli está de regreso en la ciudad de General Roca.

Luego de muchos años de experiencia en Europa, primero como jugador, siendo parte del plantel de Italia en Copa Mundial y Torneo de las Seis Naciones, también destacándose en equipos de primer nivel del rugby europeo, visitará este viernes el predio del Roca RC.

El encuentro se dará en el marco de su regreso a la entidad a partir de 2026, como Coordinador General de rugby y Entrenador Principal del plantel superior de Roca. Se trata de una gran apuesta del Rojo que volverá a contar en esta nueva etapa con uno de los símbolos de la entidad.

La visita de Moreno a Roca tendrá diferentes actividades que están vinculadas con los planteles menores y primera división.

El programa comenzará este viernes, desde las 19, con los primeros avances con los integrantes de los planteles Prejuvenil y M15. A partir de las 20 será el turno con los M16 y M18, para cerrar la jornada a las 21 con el rugby femenino.

El sábado continuará con las actividades por la mañana en un encuentro multitudinario infantil y a partir de las 15 estará con el plantel superior.