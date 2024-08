Independiente encontró su mejor versión antes del clásico con River

Independiente goleó 3-0 a Godoy Cruz de Mendoza, se metió entre los ocho mejores de la Copa Argentina y llega de la mejor forma al clásico del domingo ante River, por la Liga Profesional. El equipo de Julio Vaccari ya había mostrado una evolución en los últimos partidos, pero ante el Tomba jugó 90 minutos alentadores.

El partido se disputó en el Mario Alberto Kempes de Córdoba y los goles fueron anotados en el segundo tiempo: Santiago Montiel a los 12, Santiago López a los 29 y Diego Tarzia a los 43. Con este resultado, el Rojo acumula cinco partidos sin conocer la derrota y deberá enfrentar a Vélez, que viene de eliminar a San Lorenzo, en los cuartos de final del torneo. Ahora, en la fecha 13 de la Liga Profesional, recibirá a River el domingo a las 17.

Santi López, la figura que pidió disculpas

Santi López había estado en el ojo de la tormenta en el Rojo por una historia de Instagram que luego eliminó. Luego del 0-0 ante Racing en el Cilindro, reaccionó en las redes sociales: subió una foto suya en pleno partido en blanco y negro y la acompañó con una canción de La Beriso con la letra: «Vámonos a otro lugar, donde la gente de mier… no pueda llegar». Después la borró y tuvo una larga charla con Vaccari.

López (24) la rompió ante el Tomba. (FBaires)

El juvenil de 18 años fue la gran figura contra Godoy Cruz y habló del tema: «No le doy bola a lo que dicen en redes. A veces me equivoco en algunas cosas. Soy chico y tengo mucho para aprender. Estoy arrepentido. Queda ahí. A la gente del Rojo le digo que se ilusione porque tienen con qué«.

Además, le dedicó unas palabras a sus compañeros, que lo fueron a abrazar tras su conquista en Mendoza: «La verdad que es muy lindo, me bancan siempre los chicos y me aconsejan por un montón de cosas. Ellos se ponen contentos cuando me va bien».

Con bajas obligadas, espera a River

Julio Vaccari no podrá contar con Damián Pérez ni Federico Vera, expulsados en el Cilindro de Avellaneda. Tampoco con Joaquín Laso, quien llegó a la quinta tarjeta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión.

Santiago Salle sería una opción en el lateral derecho, un puesto que también podría ser ocupado por Felipe Loyola, de rápida adaptación y que ya que cumplió ese rol en la Selección de Chile. Sin embargo, la segunda alternativa obligaría a sumar otro nombre en el mediocampo. El neuquino Adrián Spörle asoma como una fija en el izquierdo ante la falta de recambio. Y hay tres nombres para conformar la zaga central: Kevin Lomónaco, Marco Pellegrino y Juan Fedorco.