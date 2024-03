Mascherano habló sobre Mastantuono y adelantó cuándo sería convocado en la Selección Argentina

Javier Mascherano comenzó a prepararse para los Juegos Olímpicos de París 2024 que se desarrollarán desde el 26 de julio hasta el 11 de agosto luego de haber logrado la clasificación con la Selección Argentina Sub-23 en el Preolímpico de Venezuela. Durante una entrevista, opinó sobre el potencial de Franco Mastantuono y defendió a Martín Demichelis como técnico de River.

Al momento de hablar sobre el actual DT del Millonario, Masche respaldó su trabajo en la institución: «Estar en un club grande no debe ser nada fácil. Creo que en términos de resultados River ha tenido un gran año y este recién comienza. En el fútbol es difícil tener la aceptación de todo el mundo«.

Además, opinó sobre la proyección de Mastantuono en las juveniles de la Selección Argentina. En diálogo con TyC Sports, el Jefecito recordó la primera citación del joven a la Sub-20 con 15 años. “Nosotros a Franco lo tuvimos. Yo lo llevé a un Sub-20 que ganamos en Uruguay, un cuadrangular en Maldonado en septiembre de 2022«, comentó.

Y planteó que «esa es la posibilidad que nos da entrenar a todas las categorías juntas en el predio y empezar a verlos desde los 15 años, no cuando llegan a Primera».

Además, el entrenador de la Sub-23 adelantó cuándo sería convocado nuevamente la joya de River. «Lo pensamos para la próxima Sub-20, por más de que vaya a tener dos años menos, porque en realidad entraría en la siguiente. Hoy viene también Ian Subiabre que es 2007 como Franco».

A su vez, describió que «si hay algo que se está dando y no sólo en Argentina es que ya no se mira el documento. Por eso hoy vienen a buscar de todos lados a chicos muy jóvenes de la Argentina. Creo que lo ideal es que tengan un proceso y que no se apuren, porque muchos no se terminaron de desarrollar físicamente, pero no lo veo para la Sub-23 sino para la Sub-20″.

Más allá de que casi lo descartó para la Selección Argentina Sub-23 que participará en París 2024, Mascherano dejó una posibilidad de que Mastantuono esté presente, tal como ocurrió con Claudio Echeverri para al Preolímpico.

«Igual uno nunca sabe lo que puede pasar de acá a cuatro meses para las olimpiadas. Nunca digas nunca«, concluyó.