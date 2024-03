Mascherano habló sobre las chances de que Messi y Di María estén en Paris 2024: «No es fácil»

El técnico de la Selección Argentina Sub-23, Javier Mascherano, habló sobre la posibilidad de que Lionel Messi y Ángel Di María formen parte del plantel que compita en los Juegos Olímpicos de Paris 2024. Aseguró que ambos fueron invitados y dio detalles de sus situaciones.

Mascherano confirmó que mantuvo una charla con Messi y aseguró que lo invitó para que sea uno de los tres jugadores mayores que participen del campeonato que se disputará entre el 26 de julio y el 11 de agosto. Pero hasta el momento, es una incógnita cuál será la decisión del capitán.

«Hablé con Leo y quedamos en volver a hacerlo en un tiempo. Él recién empieza la temporada con Inter Miami, todavía falta para los Juegos, sobre todo sabiendo que también tiene la Copa América. No es una situación fácil. Hay que ver si realmente tiene la energía para estar», detalló Mascherano en una entrevista con TyC Sports.

Con respecto a su situación, Gerardo Martino, entrenador del Inter Miami largó una indirecta que podría apagar la ilusión de los fanáticos. Ya que busca priorizar el estado físico de sus jugadores para la competencia estadounidense. «Hay que entender que Leo tiene en claro que la edad le empieza a contar para él también y que, más allá de que tiene un nivel superlativo, claramente tiene que ir administrando su tiempo«, sostuvo el Jefecito sobre esta situación.

Y remarcó que «tampoco es nuestra intención molestarlo ni presionarlo. Nosotros le hicimos una invitación con tiempo y le damos lo que necesite para que lo piense y vea las opciones del club. Tampoco es fácil para él, dentro de lo que es Inter Miami y la MLS, ausentarse un tiempo prologando. Ya tomará una decisión», aseguró.

Mientras que en el caso de el Fideo, Mascherano aseguró que está descartado para la competición. «Con Ángel también hablé y me ratificó que agradecía, pero que no tiene intenciones de ir a los Juegos. Lo hemos descartado«, confirmó.

«Ya tuvo la oportunidad y fue muy noble lo que me comentó: quiere dejarle vivir a otro chico esa experiencia«, destacó Masche.

Sin embargo, la decisión de los campeones del mundo no es la única que tiene Mascherano, ya que la participación de muchos de los europibes tampoco está asegurada. «Salvo los que están en Argentina, que sabemos que vamos a contar con ellos, el resto de los clubes no están obligados a cederlos. Además, hay un montón que están a préstamo y no sabemos si tienen que volver al club que es dueño«, explicó.

«Vamos planteándonos las cosas y tratando de tener la mayor cantidad de chicos en el radar y a partir de los meses venideros iremos viendo con quiénes podemos contar«, concluyó el seleccionador de la Sub-23.