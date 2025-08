Javier Mascherano rompió el silencio tras la lesión de Lionel Messi: «Seguramente»

Inter Miami se impuso este sábado durante la noche por penales ante Necaxa luego de igualar 2-2 en los 90 minutos. De esta manera, consiguió dos puntos en la Leagues Cup al término de la segunda fecha. Pese al triunfo, el conjunto de Miami terminó preocupado por la lesión que sufrió Lionel Messi a los diez minutos.

El astro argentino tuvo que ser reemplazado apenas comenzó juego por una molestia. Luego del encuentro, Javier Mascherano fue consultado por su estado físico.

En conferencia de prensa, el entrenador de las Garzas opinó sobre la dolencia del capitán: “Leo sintió una molestia en el isquiotibial. Hasta mañana no vamos a saber el grado de la lesión. Seguramente algo tenga. Quizás no sea algo tan grande porque no estaba dolorido, pero sí que sintió una molestia».

La continuidad de Lionel Messi en Inter Miami

Por otra parte, el Jefecito fue consultado sobre el nuevo vínculo para extender la relación con el conjunto de la Florida, algo que todavía no confirmó el propio jugador.

Sin embargo, aparecieron distintas versiones de que es inminente un nuevo acuerdo hasta diciembre de 2028. Sobre esta situación, Masche dejó en claro su deseo: «Yo también leí y escuché los rumores ayer. Todos tenemos la ilusión de que oficialmente Leo pueda renovar su contrato. Será una decisión de él y del club».