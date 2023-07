Juventud Agraria ratificó su dominio y es campeón de la Liga de fútbol de Río Colorado

Juventud Agraria superó 4-2 a Villa Arana de Conesa y anticipó su consagración en el torneo Apertura de la liga de fútbol de Río Colorado. Así, se repitió la historia del anterior torneo, cuando el Verde de Algarrobo superó al mismo rival en el Machuca Guerrero. Este es el cuarto título al hilo que consigue Juventud Agraria y el quinto en su historial, desde que se incorporaron a la liga con sede en la ciudad rionegrina.

El equipo que dirige Emiliano Basso jugó 14 encuentros, ganó 12, empató 1 y cayó en una sola ocasión (frente a Atlético). Marcó 45 goles (más de 3 por partido) y le convirtieron 12. En el duelo ante los conesinos nunca peligró la victoria, aunque en los últimos 15 minutos, cuando todos tenían la cabeza en los festejos, Villa Arana achicó distancias en el marcador.

Buenas noticias desde la otra cancha

Al mismo tiempo que Independiente superaba al escolta Atlético, Agraria se ponía en ventaja con un gol de Facundo Núñez. Con todo a favor, a los 30 llegó el 2-0 por intermedio de Octavio Bilbao. Y la coronación quedó a sólo 45 minutos.

Cuando arrancó el complemento, una guapeada del artillero Joan Maldonado terminó en penal, que el propio delantero cambió por gol. Sin embargo, dos tantos de Luciano Ramos (uno de penal y otro de tiro libre) le dieron vida al equipo de Conesa, con 10 minutos por jugar.

Alejandro Sotelo tuvo el empate a los 41 y en una de las últimas jugadas de la tarde apareció otra vez Bilbao para decretar el 4-2 final y la cuarta coronación de Agraria.

Así terminaron los otros partidos de la fecha

Independiente, que jugó casi todo el partido con un hombre menos (Nicolás Occhipinti vio la roja a los 16 minutos) superó sin problemas a su histórico rival, Atlético, por 3 a 1. De esta manera, los alumnos Nelson Otegui-Gustavo Monserrat superaron al maestro Eduardo Labiano, en el duelo de técnicos. Braian Castillo, por duplicado, y Gonzalo Ibáñez marcaron para el Rojo, mientras que Danilo Escala descontó para el Verde, que se despidió de la pelea por el campeonato.

La fecha tuvo además la goleada de La Adela sobre Buena Parada (4-0), con goles de Diego Romero (2), Esteban Juárez y Julián Funes; mientras que Defensores de la Colonia le ganó 2-1 a Villa Mitre, con gritos de Martin Rolando y Agustín León. El descuento fue de Santiago D’onna.

Posciones y próxima

Con 16 jornadas disputadas, Juventud Agraria suma 37 unidades, Atlético quedó en 28 e Independiente completa el podio con 26. Más atrás se ubican La Adela (23), Barrio Unión (19), Villa Mitre (15), Villa Arana (14), Defensores (13) y Buena Parada (5).

Próxima fecha: Villa Mitre vs. Juventud Agraria, La Adela vs. Atlético, Villa Arana vs. Buena Parada y Barrio Unión vs. Defensores. Libre, Independiente.