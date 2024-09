Kylian Mbappé se destapó y Real Madrid le ganó al Real Betis: «Esperaba marcar en este estadio mítico»

Real Madrid volvió al triunfo en la liga española. Se impuso por 2-0 ante Real Betis, pero lo más destacado de la jornada fue que apareció el refuerzo estelar de la Casa Blanca: Kylian Mbappé. El francés marcó un doblete para darle la victoria al conjunto de la capital.

Tras el triunfo, Mbappé aseguró que «un gran momento. Esperaba marcar en este estadio mítico, el mejor del mundo, pero lo más importante es la victoria. Después del partido en Las Palmas sabíamos que teníamos que ganar. Ha sido un partido difícil, como siempre ante los equipos aquí, pero somos el Real Madrid y al fin ganamos», planteó en Real Madrid TV.

Además, destacó la confianza que le han brindado durante los primeros partidos en los que no logró marcar tanto. «Desde que llegué lo digo: soy muy feliz, la gente me da mucho cariño también cuando no marcaba. Tres partidos para muchas personas es poco, pero para mí es muchísimo y siempre las personas del club, los jugadores y los aficionados han estado conmigo. Mi objetivo era tener confianza y marcar goles para el club con este escudo», reconoció.

Luego de cortar la mala racha, Mbappé comentó que piensa en su dinámica goleadora que impulse a su equipo. «Desde el primer día en mi presentación es un sueño estar aquí, espero marcar más y tener más ovaciones», concluyó.

Los goles de Kylian Mbappé en el triunfo del Real Madrid

Federico Valverde 🇺🇾 y un MAGISTRAL pase gol para Kylian Mbappé 🇫🇷, que logra su primera conquista en La Liga. Real Madrid le gana 1-0 a Betis.pic.twitter.com/fMLC5zO96i — VarskySports (@VarskySports) September 1, 2024