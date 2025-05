Dolor por Delfina Hecker en Bahia Blanca: «Nuevamente un arcoíris parte al cielo, ya están juntas»

La confirmación del hallazgo de los restos de Delfina Hecker en Bahía Blanca, tras el trágico temporal que azotó la región el 7 de marzo, generó un profundo dolor en redes sociales. Desde la Escuela de Patín de Pilar, despidieron a la niña con un mensaje conmovedor: «Quedarán y vivirán siempre en nuestros corazones. Nuevamente un arcoíris parte al cielo, ya están juntas«.

Los comentarios de tristeza y angustia se multiplicaron: «Qué tristeza, me parte el corazón. Todos los días las pienso en todo momento, imposible mirarlas y no llorar. Cuánto daría para que volvieran a la vida».

«Tanta injusticia con estos angelitos, inocentes e indefensos. Qué ensañamiento, todo tan horrible, desde el comienzo al fin, tan pequeñitas en el medio de la inmensidad del mar, noches y días solitas», expresó una usuaria que compartió su pesar por lo sucedido.

Delfina Hecker. Foto: gentileza.

Otro mensaje reflejó el sentimiento de conmoción que trascendió incluso a quienes no conocían a Delfina y Pilar personalmente: «Sin conocerlas personalmente hoy siento que las conocí desde siempre. Las llevo en mi corazón, las recuerdo todos los días. Tan hermosas».

Entre los múltiples comentarios, la tristeza por la partida de Delfina quedó plasmada con palabras llenas de dolor: «Qué dolor y tristeza tan grande, otro ángel al cielo. Sin conocerlas me parte el corazón en dos. Cuánto dolor. Fuerzas a esos padres, que Dios no les suelte la mano. Que brille para Delfi la luz que no tiene fin».

Tristeza por la muerte de Delfina Hecker: cuándo y dónde encontraron los restos en Bahía Blanca

El hallazgo de los restos se produjo el pasado 26 de abril en la zona de la Base Puerto Belgrano, en Bahía Blanca. La fiscal Marina Lara confirmó que las pericias de ADN realizadas en el laboratorio de especialidad genética en Junín identificaron que los restos pertenecen a Delfina.

«Esta conclusión la puedo manifestar luego de pericias en los restos óseos que fueron encontrados. Se realizaron pericia antropológica en policía científica de La Plata y una pericia de ADN en laboratorio de especialidad genética en Junín», explicó la fiscal.

Hermanas Hecker: quiénes son y cómo se perdieron en el temporal de Bahía Blanca

Por el temporal de Bahía Blanca se registraron numerosas muertes y la desaparición de las hermanas Hecker.

Delfina y Pilar Hecker, las hermanas de 1 y 5 años, fueron arrastradas por la corriente mientras sus padres Andrés Hecker y Marina Haag, intentaban resguardarlas.

Los cuatro habían intentado salir de su casa en Bahía Blanca en medio del temporal con la intención de escapar de las inundaciones. La familia tomó la Ruta 3, en su Gol Trend, para refugiarse en la casa de unos familiares en la localidad de Mayor Buratovich. Pero el auto fue alcanzado por el agua cerca de General Cerri y se inundó.