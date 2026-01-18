Foro de Davos, encuentro con banqueros y posible cruce con Trump: la agenda de Javier Milei en Europa

Javier Milei inicia este lunes una intensa agenda internacional de casi una semana en marco del Foro Económico Mundial de Davos. Además de su disertación, también se espera que haya una reunión con representantes de grandes entidades bancarias del mundo. Hay expectativas entre un cruce entre el jefe de Estado y el mandatario norteamericano, Donald Trump.

El viaje iniciará este 19 de enero a partir de las 21. El líder libertario partirá rumbo a Zúrich junto a su secretaria general, Karina Milei; y los ministros de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La gira se da en medio de un contexto de tensión mundial por la intervención militar deTrump en Venezuela y sus planes en la Franja de Gaza, las protestas sangrientas en Irán, y la guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea por Groenlandia.

Cómo será la agenda internacional de Javier Milei

La comitiva argentina aterrizará en Suiza en las primeras horas del martes 20. Esa misma jornada se espera que Milei tenga su primera actividad de la agenda, con un encuetro con un «importante emprendedor«, reveló Infobae.

El miércoles será el saludo formal y la tradicional foto de bienvenida con el presidente suizo, Guy Parmelin.

Después, cerca de las 11:45 (horario argentino), será el discurso de Javier milei frente a cientos de referentes mundiales en el Foro de Davos.

Su discurso fue redactado por un equipo de especialistas dirigidos por el asesor Santiago Caputo. Se estima que la intervención del libertario durará unos 30 minutos, en un panel titulado “¿Cómo podemos cooperar en un mundo más disputado?“.

En la misma jornada se espera que el mandatario argentino tenga un encuentro con CEOs de los principales bancos internacionales como Jamie Dimon, de JP Morgan Chase; Larry Fink, de BlackRock; David M. Solomon, de Goldman Sachs; Brian Moynihan, de Bank of America; Onur Genç, de BBVA; y Héctor Grisi, de Santander.

Si bien desde el propio entorno de Javier Milei niegan estar organizando una reunión con Donald Trump ó su comitiva, hay expectativas por un cruce de ambos en los pasillos del centro de conferencia de Davos, ya que sus discursos se darán con una hora de diferencia.

Asimismo, tampoco se descarta que haya un encuentro entre Luis Caputo y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. La líder del organismo de crédito tendrá un rol protagónico en Davos con intervenciones durante tres jornadas sobre inteligencia artificial, crecimiento global y proyecciones económicas.

Los funcionarios de Milei tendrán su propia agenda en Suiza, ya que tanto Sturzzenegger como Caputo hablarán en algunos espacios de debates del foro.

Por su parte, Milei estará toda la semana en Europa, ya que su regreso está pactado recién para este viernes. En este sentido, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se quedará en el país para supervisar la gestión desde Buenos Aires.