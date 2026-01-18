Boca se lo dio vuelta a Olimpia y logró su primer triunfo del año

Boca tuvo rápida reacción en San Nicolás y venció a Olimpia de Paraguay por 2-1. Así, logró su primer triunfo del año y el entrenador Claudio Úbeda aprovechó para dosificar minutos, con cambios en relación al empate 0-0 con Millonarios y en la búsqueda de llegar de la mejor forma al debut del próximo domingo ante Riestra, por la Liga Profesional.

Para la sorpresa de todos, el equipo paraguayo pegó primero. A los 11, después de un saque de esquina a favor, el Xeneize quedó desacomodado y en la réplica, Hugo Quintana intentó un centro y, con ayuda de un desvío en Juan Barinaga, fue imposible para Agustín Marchesín. 1-0 y problemas para el equipo argentino.

Pero la peor noticia no fue el gol en contra, sino la salida de Miguel Merentiel. El delantero uruguayo sintió una molestia en el gemelo en el mismo instante del gol de Olimpia y tuvo que dejar el campo de juego. Fue reemplazado por Lucas Janson.

Llegó la reacción: dos goles en seis minutos

Pese al comienzo adverso, Boca pudo empatar a los 26. Alan Velasco le pegó al arco después de una buena jugada de Exequiel Zeballos y, con una serie de desvíos entre Janson y Mateo Gamarra, se dio el 1-1 en San Nicolás.

Ocho minutos después, el Changuito Zeballos volvió loco a la banda derecha defensiva de Olimpia y centró para Toto Belmonte, que ganó en el área para dar vuelta el cotejo y el 2-1 parcial a favor de Boca Juniors.

El Changuito Zeballos fue el mejor de Boca en San Nicolás. (FBaires)

Sobre el cierre de la primera parte, Lucas Janson tuvo una doble oportunidad con buenos cabezazos. Sin embargo, le faltó puntería al exTigre para meterla dentro del arco, aunque reemplazó de manera correcta al lesionado Merentiel. Por eso, la primera parte concluyó 2-1.

Los cambios desvirtuaron el partido

En el complemento, la sintonía del partido cambió completamente. Después de una primera mitad en la que más que un amistoso pareció una noche de Copa Libertadores, para la etapa final fue todo distinto: poco juego asociado de ambos lados y escasas aproximaciones a cada uno de los arcos.

Las constantes modificaciones y las piernas que empezaron a pesar le dieron forma a 45 minutos desprolijos, sin jugadas muy claras y, en ocasiones, con pierna fuerte. Tanto Úbeda como Vitamina Sánchez, dos con pasado en Central en las épocas de pantalones cortos, sacaron sus últimas conclusiones y ahora están listos para la competencia oficial.

Sifón con Vitamina. Úbeda y Sánchez seguro recordaron a Central. (FBaires)

La síntesis

Boca (2): Agustín Marchesín; Juan Ignacio Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Malcom Braida; Ander Herrera, Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Alan Velasco; Miguel Merentiel, Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda

Olimpia (1): Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Vera, Mateo Gamarra, Aníbal Chalá, Juan Fernando Alfaro; Richard Ortiz, Hugo Quintana; Iván Leguizamón, Franco Alfonso, Sebastián Ferreira. DT: Pablo Vitamina Sánchez

Goles: PT 11 Quintana (O), 27 Velasco (B), 33 Belmonte (B)

Cambios: PT 14 Lucas Janson por Merentiel (B), ST Eduardo Delmas por Alfonso y Rodney Redes por Leguizamón (O), 17 Alan Rodríguez por Chalá y Adrián Alcaraz por Ferreira (O), 28 Brian Aguirre por Zeballos (B), 29 Alex Franco por Quintana y Rodrigo Pérez por Ortiz (O), 38 Milton Delgado por Belmonte y Lautaro Di Lollo por Paredes (B), 40 Tiago Caballero por Alfaro (O).

Estadio: Argentino, San Nicolás