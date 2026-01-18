Caminatas al atardecer, playas activas y precios: el verano suma movimiento en Las Grutas

Caminar se vuelve una forma distinta de habitar el verano.

Lorena en verano, anda con zapatillas en la arena. No es que no le guste andar descalza, es que en la playa en Las Grutas, por estos días, la invitación es a la acción. Arranca cuando el sol empieza a bajar y la arena se enfría, el viento afloja y el mar, allá abajo, acompaña sin apuro. A esa hora, en la Cuarta Bajada de Las Grutas, un grupo se reúne sin estridencias: zapatillas, agua, alguna campera liviana. No hay relojes ni marcas que cumplir. Hay caminata y verano en movimiento.

“Salimos martes y jueves a las ocho de la noche. Es recreativo, se aceptan todas las edades y cada uno va a su ritmo”, cuenta Lorena Loureyro, profesora del educación física de la Dirección de Deportes de San Antonio Oeste, a cargo de esta propuesta empieza a encontrar su público.

El recorrido suele ser de entre cuatro y cinco kilómetros, siempre por la playa, rumbo a Piedras Coloradas o al sector del Acero. “Si alguno quiere ir más rápido, va más adelante. La idea es que todos puedan sostener una actividad las vacaciones”, explica.

No hay requisitos ni inscripción previa. “Solo estar ese día, a esa hora. Caminamos unos 30 o 40 minutos y después elongamos. Muchas veces nos quedamos sacando fotos. El otro día nos tocó una luna espectacular”, dice y resume los objetivos con simpleza: “Moverse un poco, bajar el estrés y romper con el sedentarismo. Con eso ya cambia todo”.

Básquet, vóley, zumba y torneos acompañan las tardes.

Las caminatas son apenas una de las muchas alternativas que propone el verano en la costa rionegrina para quienes buscan algo más que reposera. Durante las mañanas, la playa también se llena de movimiento con las colonias para chicos y chicas de entre 6 y 13 años, que funcionan tanto en Las Grutas como en San Antonio Este y el Puerto. “Trabajamos de manera recreativa, no como una clase de educación física. Jugamos, hacemos deportes, y cuando se puede, entramos al agua”, cuenta Loureyro, que por la mañana coordina actividades con chicos de 10 a 13 años.

La natación ocupa un lugar central. “Queremos que todos sepan flotar y nadar, sobre todo porque vivimos rodeados de mar y también hay turistas que no saben”, señala. En ese sentido, los guardavidas participan con charlas de seguridad y nociones básicas de salvamento.

Por las tardes y noches, el abanico se amplía: básquet, beach vóley, zumba, gimnasia funcional, aquagym, actividades en el natatorio, torneos de tejo, fútbol, tenis y newcom, muchos de ellos con premios aportados por sponsors. “La gente se reengancha”, observa Lorena.

El movimiento no distingue edades. “Viene la mamá con los chicos, vienen parejas, gente joven, adultos mayores”, dice sobre las caminatas. “Muchos turistas se suman y otros nos miran, se quedan con la duda de qué estamos haciendo. Es la primera vez que se hace en Las Grutas”.

El horario no es casual. “Es la mejor hora, ya no hace tanto calor, hay menos gente y se camina tranquilo. Muchos turistas nos dicen eso”, cuenta. Y agrega algo que se repite entre quienes se suman: la sensación de bienestar no tarda en aparecer. “Caminar ayuda física y mentalmente”.

En un verano donde todo invita a quedarse quieto, churros, donas, choclos, papas fritas, y alguna cervecita, estas propuestas funcionan como un pequeño empujón.

Un día de playa

A su vez, el día de playa sigue su propio ritual. Bajar a la arena implica resolver una serie de decisiones prácticas que también forman parte de la experiencia y te contamos los precios para que organices tu día. La sombra y la comodidad son el primer punto. Una sombrilla económica ronda los 19.000 pesos. Las carpas automáticas, se consiguen desde 79.000 pesos en modelos básicos y pueden llegar hasta 150.000 en versiones más completas. Las reposeras oscilan entre 75.000 y 89.000 pesos.

Para quienes prefieren no comprar, el alquiler aparece como una opción práctica: una sombrilla cuesta alrededor de 20.000 pesos y una reposera unos 10.000, ideal para quienes pasan el día sin equipamiento propio.

La comida es otro capítulo inevitable entre chapuzón y chapuzón. Helados desde 3.000 pesos, bombones a 5.000, súper panchos a 6.000, choclos entre 6.000 y 7.000 y una docena de churros rellenos que alcanza los 16.000 pesos. Opciones rápidas que permiten estirar la jornada sin salir de la playa.

Los servicios también suman al presupuesto: el uso de baños cuesta 1.000 pesos y las duchas 2.000, un alivio para quienes pasan varias horas en la arena, sobre todo en familia.

Para los más chicos, y no tanto, los juegos ayudan a que el tiempo pase distinto. Pelotas de goma desde 8.000 pesos, pelotas de plástico grandes a 10.000, baldes y palitas desde 3.000 pesos, con sets más completos que llegan a los 20.000.

Y para quienes quieren sumar una dosis extra de adrenalina, las actividades acuáticas siguen siendo un clásico. La banana acuática, con o sin caídas, cuesta alrededor de 20.000 pesos por una vuelta de 20 minutos y puede llevar hasta ocho personas, siempre que el mar esté calmo.

A todo eso se suma el estacionamiento, otro gasto a considerar. El valor por hora es de 830 pesos. El abono de mediodía cuesta 4.900, el pase diario 8.330, el de dos días 15.827 y el semanal 54.145 pesos.

Así, entre nuevas experiencias y una oferta cada vez más amplia Las Grutas y el Golfo San Matías consolidan una temporada que invita a planificar, a animarse y a mirar el mar con otros ojos.

Enero en Las Grutas