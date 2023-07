La bronca del Kily González en Unión: «No me gusta que me roben»

El entrenador de Unión de Santa Fe, Cristian «Kily» González mostró toda su indignación después del empate 0 a 0 con Boca donde el árbitro Andrés Merlos le anuló un gol a Claudio Corvalán a instancias del VAR por un offside difícil de apreciar.

«La imagen que se ve del VAR es asquerosa más que alevosa. Las líneas que tiraron en el VAR dan risa», empezó disparando el rosarino que el próximo 4 de agosto cumplirá 49 años.

«Que nos roben de esta manera da mucha bronca. No nos gusta que nos tomen de boludos», enfatizó el «Kily», justamente con pasado en Boca como futbolista.

"NO ME GUSTA QUE ME ROBEN… QUE NO ME REGALEN NADA PERO NO ME GUSTA QUE ME ROBEN." El Kily González durísimo en conferencia de prensa tras el POLÉMICO gol anulado ante Boca. pic.twitter.com/ZYIh0krPil