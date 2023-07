La camiseta de Messi ya está en el vestuario y lista para su debut en el Inter Miami

A solo un puñado de horas para el posible debut de Lionel Messi en el Inter Miami, el club vive con ansiedad lo que será un momento histórico para el fútbol de los Estados Unidos. En la previa al choque ante Cruz Azul, de México, por la Leagues Cup 2023 mostraron la camiseta de la Pulga colgada en el vestuario.

«Nuestra historia en la Leagues Cup comienza esta noche», fueron las palabras que eligió el club en sus redes sociales para presentar por primera vez la casaca del campeón del mundo. «Estamos listos», agregaron junto a las imágenes de unas banderas de Lionel Messi que ya están en las tribunas del DRV PNK (Drive Pink) Stadium.

El encuentro, que abrirá la edición 2023 de la Leagues Cup (Copa de la Liga), se jugará en DRV PNK (Drive Pink) Stadium, en la ciudad de Fort Lauderdale, desde las 21.00 de Argentina.

Tanto Lionel Messi como Sergio Busquets no serán titulares, pero si irán al banco de suplentes en el equipo que comanda Gerardo Martino. Se espera que ambos ingresen en el complemento y jueguen los últimos 30 minutos del encuentro.

Our @LeaguesCup story begins tonight 👊#CAZvMIA | 8:00PM ET | 📺#MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/aFzZNUfFSl