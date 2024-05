La Copa América no se transmitirá por la TV Pública: dónde se puede ver a la Selección Argentina

La TV Pública no llegó a un acuerdo con Paramount y Torneos, por lo que no podrá transmitir la Copa América 2024 y no existirá ninguna transmisión liberada para la población argentina.

Hace algunas semanas, se anunció que Telefe había conseguido los derechos televisivos para transmitir la Copa América 2024, algo que muchos consideraron que significaba que la TV Pública no iba a poder hacer lo mismo. Esto se basaba en la Ley 25.342, que indica que los partidos de la Selección Argentina deben estar liberados de forma obligatoria.

Por eso, el usuario de X (exTwitter) especializado en transmisiones deportivas, Tribuna Deportiva, brindó detalles. «Telefe adquirió los derechos de emisión para televisión abierta de la Copa América Estados Unidos 2024. La última vez que emitió dicha competencia fue en el año 2011, cuando la competencia se disputó en nuestro país», confirmaron.

Pero eso no fue lo único, sino que después de unos minutos confirmó lo que «Telefe será la única cadena en televisión abierta que tendrá los partidos de la Selección argentina. Las negociaciones entre las autoridades de TV Pública con Paramount y Torneos no arribaron a buen puerto y no habrá acuerdo de sublicencia«. Esto último significa que el canal líder del rating transmitirá de forma gratuita al equipo de Scaloni.