Video | Lionel Scaloni habló luego de dar a conocer la lista de convocados para los amistosos internacionales

Lionel Scaloni dio a conocer la lista de jugadores convocados para los amistosos de la Selección Argentina frente a Ecuador y Guatemala en Estados Unidos, que servirán como preparación para el inicio de la Copa América.

En la nómina se destacó la ausencia de Paulo Dybala, campeón del mundo en Qatar 2022. Además, el nacido en Pujato deberá borrar otros tres nombres. «Son dos partidos para dejar el equipo listo para competir», sostuvo el entrenador en diálogo con las redes sociales de la MLS.

«Una gira antes de una copa siempre es importante, sobre todo porque ajustás los últimos detalles para el debut. Los jugadores vienen de una temporada larga, en la que la mayoría ha jugado un montón de partidos y es el momento de unir fuerzas y juntarse«, destacó.

Además, el entrenador aseguró que haber obtenido el Mundial de Qatar 2022 no implica diferencias a la hora de salir a la cancha. «Al jugar contra Argentina jugás contra el campeón, pero para nosotros mucho no cambia. Siempre esta camiseta implica salir a competir en todos los partidos y no va a modificar nuestra manera de afrontar cada encuentro», indicó.

Lionel Scaloni nos platica la importancia de los amistosos que disputará @Argentina rumbo a la @CopaAmerica 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/b6aL954yXp — MLS Español (@MLSes) May 20, 2024

La lista de la Selección Argentina de cara a la Copa América

Arqueros

Emiliano Martínez

Franco Armani

Gerónimo Rulli

Defensores

Gonzalo Montiel

Nahuel Molina

Leonardo Balerdi

Cristian Romero

Germán Pezzella

Lucas Martínez Quarta

Nicolás Otamendi

Lisandro Martínez

Marcos Acuña

Nicolás Tagliafico

Valentín Barco

Mediocampistas

Guido Rodríguez

Leandro Paredes

Alexis Mac Allister

Rodrigo De Paul

Exequiel Palacios

Enzo Fernández

Giovani Lo Celso

Delanteros

Ángel Di María

Valentín Carboni

Lionel Messi

Ángel Correa

Alejandro Garnacho

Nicolás González

Lautaro Martínez

Julián Álvarez