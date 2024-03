Video | El crudo relato de Daniel Osvaldo: «Sufro depresión y eso me llevó a caer en adicciones»

“Estoy bastante desesperado y no la estoy pasando muy bien», así arrancó el video de Daniel Osvaldo, exjugador de Boca, que compartió en su red social (Instagram). Tras su separación de la periodista Daniela Ballester, decidió abrir su corazón y pedir ayuda pública ante los problemas de salud mental.

El exgoleador de la selección italiana publicó un video de casi 10 minutos en el que hizo una extensa explicación de la situación que está atravesando y por la que se ve afectado.

“Quiero hacer este video para aclarar algunas cosas y hacer algunas confesiones sobre mi vida, sobre mis decisiones”, dijo el exBoca en el inicio de su relato.

Primero pidió disculpas a su expareja Daniela Bellester y luego se sinceró para hablar sobre sus problemas de salud mental que muchas veces desembocaron en adicciones como el alcohol y drogas.

🇦🇷🥺 Dramático relato de Daniel Osvaldo:



"Hace mucho tiempo vengo lidiando con una depresión muy grande que me hizo caer en adicciones al alcohol y las drogas. Estoy en un momento en el que mi vida se me está yendo de las manos”. pic.twitter.com/pPweSlsTfs — Deportes 24 – Argentina (@deportes24ar) March 14, 2024

“No sé si será un pedido de ayuda o si simplemente tengo la necesidad de hablarlo porque hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en en algunas adicciones, alcohol y drogas. Y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos«, relató.

Osvaldo abandonó la práctica deportiva profesional en febrero del 2020, cuando tuvo sus últimas apariciones con la camiseta de Banfield antes de que se desate la pandemia por coronavirus que frenó la actividad en todo el mundo. Previamente, había pasado cuatro años sin jugar tras su salida de Boca en medio de un conflicto con el entrenador Guillermo Barros Schelotto.

Además, Osvaldo dejó en claro que su situación económica se ve afectada por los problemas de salud mental que está atravesando. “No tengo un trabajo estable. Me gasté prácticamente todos mis ahorros porque como no tengo ingresos, la plata no dura para siempre. Pero eso es lo de menos, porque nunca me interesó el dinero. Yo nací pobre y puedo morir pobre y eso no me importa”, expresó.

Antes de despedirse, el delantero que convirtió más de 100 goles en su larga trayectoria, volvió a disculparse con su familia y con su reciente pareja y dejó un mensaje de esperanza para su futuro. “Ojalá pueda volver a ser el de antes algún día. Nada más”.

Con información de Infobae