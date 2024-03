La escalofriante lesión de un jugador del Valencia contra Real Madrid: qué dijo el parte médico

Este sábado, durante el encuentro entre Valencia y Real Madrid que terminó 2-2, se observó la terrible lesión que sufrió el defensor del club valenciano, Mouctar Diakhaby, cuando un jugador del Real Madrid cayó encima de su pierna derecha. Las imágenes de su lesión fueron impactantes.

El defensor del Valencia tuvo que abandonar la cancha en camilla y ser asistido luego de que el francés Tchouaméni cayera encima de su pierna en una jugada desafortunada dentro del área.

Tras ser asistido, el defensor franco-guineano de 27 años realizó un posteo en su cuenta de Instagram y agradeció el apoyo: «Me gustaría agradeceros a todos los numerosos mensajes de apoyo que recibí ayer tras el partido contra el Real Madrid, que me conmueven y me dan fuerzas durante este calvario. Me gustaría agradecer especialmente a mi club, así como a todo el personal sanitario que me atendió muy rápidamente en el hospital con amabilidad y compasión».

Y agregó que «desafortunadamente, las lesiones son parte del juego y del deporte de alto nivel. La lucha será larga pero estoy preparado para ello y haré todo lo posible para volver al campo lo antes posible y aún más fuerte».

El primer parte médico del Valencia tras la escalofriante lesión

Este domingo, el club valenciano publicó el primer parte médico sobre la salud de Diakhaby: «Sufrió una luxación de la rodilla derecha en el partido disputado ayer sábado en Mestalla frente al Real Madrid CF. Tras una primera atención médica, el central valencianista ha permanecido ingresado en el hospital para control clínico y está pendiente de la realización de nuevas pruebas».

En las próxima horas se conocerá cuándo será operado el zaguero. Lo que sí está confirmado es que estará un largo tiempo fuera de las canchas.