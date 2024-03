La espectacular jugada de Maradona en Napoli que se conoció 37 años después

Esta semana, un nuevo archivo futbolístico se conoció de Diego Maradona y asombró a los usuarios de X (exTwitter). Ya que se viralizó un video en el que el 10 argentino se las ingenió para realizar una jugada única en Italia, justo después de ser campeón del mundo.

«¡Creo firmemente que ningún jugador en la historia fue ni sería capaz de crear una jugada como esta con tanta delicadeza!», fue la descripción que escribió el usuario de Twitter Mehedi Hassan Sujan (@rebabenzir) tras dar a conocer la fantástica jugada que ensayó Diego Maradona durante un encuentro con Napoli en la temporada 1986/87.

I firmly believe that no player in history was or would be able to create a play like this with such finesse! pic.twitter.com/JZWnyR3Otu