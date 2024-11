La formación de Boca para visitar a Sarmiento: mismo esquema pero con cambio de nombres

Esta noche, Boca visita a Sarmiento en Junín desde las 21.30 con el objetivo de sumar su segundo triunfo al hilo desde la llegada de Fernando Gago. Pese al gran nivel mostrado por el equipo en la goleada ante Godoy Cruz, el entrenador decidió hacer algunos cambios para este cruce.

Luego del triunfo ante el Tomba, Gago planteó «que el resultado no nos confunda» para dejar en claro que no se confía con el nivel mostrado en La Bombonera. Por eso, el entrenador sigue buscando el once ideal y preparó algunas variantes para el partido por la fecha 22 de la Liga Profesional.

Con la idea de mantener el 4-3-3, esquema preferido de Gago, y fundamentalmente por lo mostrado el domingo pasado, no habría cambios tácticos pero sí en algunos nombres. Ya que Luis Advíncula y Miguel Merentiel, ambos que estuvieron en el banco el último partido por no estar en plenitud física, ya se encuentran en condiciones de retornar al once titular.

Por lo que el primero en abandonar el equipo sería Juan Barinaga en el lateral derecho. Aunque en el ataque todavía hay dudas de quién ingresará. Ya que Gago debe definir cuál de los tres goleadores de la fecha pasada le dejaría su lugar a la Bestia. No se descarta que sea Edinson Cavani quien descanse, teniendo en cuenta que fue titular en los últimos partidos.

Mientras que podría haber una sorpresa en el mediocampo. Pintita baraja la opción de darle minutos a Milton Delgado y no se descarta que ingrese en lugar de Tomás Belmonte o Ignacio Miramón en la formación de Boca. Aunque esta variante corre con menos fuerza que las anteriores mencionadas.

La probable formación de Boca para visitar a Sarmiento

Leandro Brey; Luis Advíncula, Aaron Anselmino, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi; Tomás Belmonte, Ignacio Miramón o Milton Delgado, Pol Fernández; Brian Aguirre, Edinson Cavani o Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.