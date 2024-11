La confesión de Gerardo Martino sobre el futuro de Lionel Messi en Inter Miami: «Está claro y a la vista»

Inter Miami sufrió la sorpresiva e inesperada eliminación de los playoff de la MLS ante Atlanta United y se despidió de la temproada en los cuartos de final. Luego de ser el gran candidato en la previa, las Garzas cayeron por 3-2 como local y quedaron afuera del torneo. Tras el partido habló Gerardo Martino y sorprendió al opinar sobre el futuro de Lionel Messi.

Luego del traspié, el entrenador argentino planteó que «si uno piensa en la expectativas que teníamos para este playoff, evidentemente nos hemos quedado demasiado cortos. La temporada no es un éxito cuando uno queda eliminado en cuartos de final (del Este en la MLS)«.

Aunque intentó buscar el lado positivo y señaló que «ha tenido cosas buenas, ha tenido cosas malas. Si uno piensa donde estábamos en noviembre del año pasado, evidentemente hay un progreso en lo que se refiere al club, no solamente al equipo».

Sin embargo, el Tata reconoció que los jugadores estaban «mal» en el vestuario tras la derrota. Y remarcó: «Como hay que estar, como se debe estar cuando hay tantas expectativas y el equipo no puede cumplirlas. En esta última parte del año nos acostumbramos a ir logrando los objetivos que nos fuimos planteando y el más importante no lo hemos podido conseguir».

Geraro Martino opinó sobre el futuro de Lionel Messi en Inter Miami

Por otra parte, Martino fue consultado sobre la continuidad de Lionel Messi en el elenco de Miami, quien a sus 37 años quizá no tenga mucho más tiempo en la MLS. «En realidad no sé cuán limitado. Hay una cuestión que es del paso del tiempo, que está claro y a la vista, pero tampoco me animaría a decir que sea tan corto», planteó el entrenador.

Y antes de finalizar, volvió a mostrarse optimista de cara al futuro: «Creo que no hay ningún motivo para que el club no siga intentándolo el año próximo. Todo lo que ha sucedido este año, lo malo y lo bueno, ha sido en líneas generales mejor que todo lo que pasó el año pasado y diría yo que hasta desde la vida que tiene el club».