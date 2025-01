La formación que planea Gago en Boca ante la extensa lista de bajas para la segunda fecha

Este miércoles, Boca tendrá su segunda presentación en el torneo Apertura de la Liga Profesional con el objetivo de cambiar la imagen que dejó en su debut ante Argentinos Juniors. El Xeneize visitará a Unión desde las 19.15 con una lista de convocados diezmada, por lo que Fernando Gago planea un llamativo once.

Además de la baja confirmada de Ander Herrera, otro nombre de peso con el que no podrá contar Pintita es Edinson Cavani. Mientras que la principal novedad es la inclusión de Williams Alarcón, quien tendría chances de ser titular.

A diferencia del español, el Matador no viajó a Santa Fe por una precaución física. El cuerpo técnico entendió que la temporada recién comenzó y al venirse una seguidilla de partidos, decidió comenzar una rotación. Por lo que Cavani no estará ante el Tatengue ya que disputó los 90 minutos contra el Bicho el domingo pasado y solo descansó tres días.

Pero los dos referentes no son los únicos nombres de peso que no estarán. Marcos Rojo, Luis Advíncula y Frank Fabra tampoco dirán presente en el duelo santafesino. «Tuvo una carga en el tendón donde tenía una molestia y preferí no arriesgarlo. Desde el inicio ya pensaba que no iba a completar el partido. La idea era que jugará 70 minutos», reveló Pintita en la conferencia de prensa luego del empate refiriéndose al zaguero.

Mientras que la situación con el peruano es distinta, si bien no es grave, su gran desgaste entre Copa Argentina y el debut en la Liga Profesional hizo que el cuerpo técnico decida preservarlo junto con Fabra.

Otro nombre que sigue sin estar convocado es el de Ignacio Miramón, quien fue parte del equipo en el 2024, pero ante la llegada de refuerzos perdió terreno.

La probable formación de Boca para visitar a Unión

Leandro Brey; Lucas Blondel, Rodrigo Battaglia, Ayrton Costa, Marcelo Saracchi; Williams Alarcón o Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech; Kevin Zenón, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel.