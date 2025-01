Miguel Russo rompió el silencio sobre el viaje de Munian a España: «No se puede hacer con todos»

El entrenador de San Lorenzo, Miguel Ángel Russo, rompió el silencio tras la polémica decisión que tomó Iker Muniain. El jugador sufrió un desgarro y para recuperarse, viajará a España, por lo que estará ausente por varias semanas en el Ciclón. En este contexto, el DT aseguró que le dio autorización.

Luego del triunfo ante Talleres en el debut de la Liga Profesional, el Ciclón arrancó derecho en el campeonato a pesar de la sensible baja de Iker Muniain, su figura y capitán, que sufrió un desgarro y decidió viajar para recuperarse en España.

En este contexto, Miguel Russo no pudo evitar la consulta en la conferencia de prensa sobre la decisión del vasco y se refirió al permiso especial que le dio.

«Fue una autorización mía, del club. Lo hablamos con los médicos, con todos. Sé quién lo va a tratar, sé que es una persona importante y que tiene mucha confianza. Vamos a estar en contacto permanente y no está mal también, porque él después de la lesión se sintió muy mal y todas esas cosas lo van a ayudar», sostuvo el entrenador azulgrana.

En ese sentido, Russo dejó en claro que «cuando uno tiene una relación, el aspecto humano hay que tratarlo mucho. Veremos la forma y la manera, son casos raros, no era esperado. El club tomó esta deición en conocimiento de todo, no es que se va porque sí. Lo hemos evaluado con los dirigentes, con el cuerpo médico, entre nosotros, todo y hemos tomado esa decisión, que creo que es la más correcta hoy por hoy. No es normal, no se puede hacer con todos».

El viaje de Muniain a España para tratar su lesión

En la previa del debut de San Lorenzo, Iker Muniain se desgarró y tomó la decisión de viajar para recuperarse en España.

El jugador trabajará una semana en doble turno para estar en condiciones lo antes posible, aunque necesitará tres semanas de recuperación, por lo que el Ciclón lo perderá varios partidos.

Hasta el momento, el vasco podría perderse cinco encuentro: el 29 de enero ante Gimnasia, el 2 de febrero contra River, el 8 frente a Vélez, el 13 ante Platense y el 17 contra Instituto.

Si su recuperación es la esperada, podría regresar para el clásico ante Huracán o en el cruce interzonal frente a Racing, en la próxima fecha.