La historia de Julia, la nena fanática de Julián Álvarez que salió a la cancha con De la Cruz

A pesar de tener solo 6 años, Julia es una de las hinchas más conocidas de River en las redes sociales y se hicieron virales sus videos en apoyo a Julián Álvarez. Su otro ídolo es Nicolás De la Cruz con el que salió al Monumental ayer en el partido contra Talleres.

Bajo el apodo de «Juli Jú», la niña se hizo viral en TikTok a partir de su fanatismo por Julián Álvarez durante el Mundial de Qatar.

Su enternecedora forma de hablar y su admiración por el delantero del Manchester City hicieron que mucha gente la conozca.

¡DELACRUCITOOOO! Todos los detalles de la imperdible historia con final feliz de este fin de semana: ¡Juli y Pocho salieron a la cancha con Nico De La Cruz en el Más Monumental y la alegría fue total!



📺 #ESPNFútbol1 | @ESPNFutbolArg

Su otro ídolo es Nicolás De la Cruz, al que apodó «De la Cruzito». Luego de varias menciones en sus videos, el uruguayo se hizo eco y la invitó para que salgan juntos al partido con Talleres en el Monumental de este último domingo.

Julia, junto a su hermano Pocho que también participa de los videos, entraron al campo de juego junto a De la Cruz y cumplieron su gran sueño.

En la previa al partido con Talleres, Julia contó en un video cómo nació su fanatismo por Julián, por River y por De la Cruz.

❤️🤍 "CREO QUE DE LA CRUZ ES MI AMIGO"



— Diario Olé (@DiarioOle) October 6, 2023

La charla completa

¿Julia, por qué te hiciste de River?

– Yo creo que fue en el Mundial, porque yo me fijé tanto en Julián, me gustó mucho, le pregunté a mi papá quién era y me contó que salió de River y como mi papá también era de River, pues yo me quedé con River y me hice del equipo de él.

¿Qué es De La Cruz para vos?

– Para mí De La Cruz, te lo digo claro, para mí De La Crucito es el mejor jugador de River por ahora, así de claro te lo digo, eh. Y para mí significa tranquilidad porque cuando tiene la pelota yo respiro profundo porque yo sé que nunca falla y aparte creo que es mi amigo porque hasta me invitó a la cancha.

¿Qué sentiste cuando te enteraste de que ibas a salir de la mano con él?

– Al principio yo no me lo creía porque mi mamá es un poco bromista, pero de repente me puse más emocionada y cuando me fui a la cama tenía un terremoto en la cabeza y yo ya quiero que se acerque el domingo.

¿Y estás nerviosa?

Y… pero los nervios que yo tengo son buenos. Nervios de emoción, nervios de que ya vaya a la cancha, esos nervios tengo yo.

¿Qué le vas a decir cuando lo veas a De La Crucito?

Primero le voy a decir ‘¡De La Crucitooo!’, después le voy a decir ‘muchas gracias por invitarme’, y después le voy a pedir si me puede dar un abrazo, y después le voy a decir ‘me puedes firmar la frente donde tú quieras’.