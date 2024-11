La inesperada confesión del Kily González de cara al duelo en la Bombonera: «Pude haber sido DT de Boca»

Esta noche, Boca recibirá a Unión en la Bombonera por la fecha 23 de la Liga Profesional en La Bombonera. En la previa del cruce, el entrenador del Tatengue, Cristian González sorprendió al revelar que estuvo cerca de dirigir al Xeneize.

«Tengo mucha relación con Román, con el Chelo (Delgado), con Chicho (Serna), con (Raúl) Cascini, desde mucho tiempo y hemos hablado. Nos hemos cruzado, hemos hablado, hemos hablado por tema de jugadores, de préstamo de chicos, tengo una relación muy buena”, explicó en diálogo con Espn el Kily González.

Y reveló detalles sobre las chances que tuvo de dirigir al Xeneize: «En un momento a lo mejor sí podría haber sido, pero no. Más allá de los comentarios, no fue algo concreto que me hayan dicho ‘queremos que dirijas a Boca’. Lo dije en su momento y lo vuelvo a repetir”.

“Siempre suceden estas cosas, ante un cambio de entrenador empiezan a surgir nombres y a veces es el folclore que se maneja en el fútbol. Pero real, real no fue“, concluyó el entrenador del Tatengue.

Los cambios de Fernando Gago para recibir a Unión en La Bombonera

Por las distintas lesiones y bajas que tuvo por la doble fecha FIFA, Fernando Gago preparó cuatro cambios para el duelo de esta noche.

En la banda derecha estará Juan Barinaga en lugar de Luis Advíncula, mientras que por la izquiera irá Lautaro Blanco por el uruguayo Marcelo Saracchi. Y la zaga central tendrá a Marcos Rojo junto con Nicolás Figal.

Mientras que en ofensiva, saldrá Miguel Merentiel tras su lesión e ingresaría Kevin Zenón para acompañar a Edinson Cavani, Brian Aguirre y Exequiel Zeballos.

El once de Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Pol Fernández, Tomás Belmonte, Kevin Zenón; Brian Aguirre, Edinson Cavani y Exequiel Zeballos.