La inesperada salida del plantel de River en la previa del cruce ante Newell´s: «Todos unidos»

Luego de sellar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores, River ya piensa en la Liga Profesional donde recibirá a Newell´s este domingo desde las 20.30 en el Monumental. En la previa del cruce, Marcelo Gallardo sorprendió con una inesperada actividad para todo el plantel.

La noche anterior al cruce con la Lepra, el plantel Millonario junto al cuerpo técnico y los encargados del fútbol compartieron una cena en el restaurante Banda, que está ubicado dentro del propio estadio y canceló todas las reservas para darle la intimidad al plantel.

El evento fue compartido en las redes sociales de River mediante una imagen con el lema «Todos unidos». En la foto se ven hasta los jugadores que no fueron convocados para el duelo ante el elenco rosarino, como es el caso de Gonzalo Pity Martínez y Agustín Sant´Anna, ambos lesionados. O también el caso de los uruguayo Sebastián Boselli y Nicolás Fonseca, que emigrarían hacia Estudiantes en este mercado de pases.

Además del cuerpo técnico y el equipo de trabajo, se lo vio al Muñeco sentado junto a Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio, director deportivo y secretario técnico del Millonario.

Luego de la cena, el plantel se trasladó en colectivo hacia el hotel Hilton de Puerto Madero, donde realizan su concentración para los partidos de local.

La probable formación de River ante Newell´s

Luego del triunfo en la Copa Libertadores ante Talleres, el Muñeco no haría muchas variantes en el once. Las únicas dudas pasan por el debut del flamante refuerzo Marcos Acuña, en lugar de Enzo Díaz en el lateral izquierdo. Mientras que en el mediocampo, aún no definió si el volante central será Matías Kranevitter y Rodrigo Villagra. La última duda pasa por el mediocampista ofensivo que acompañará a Miguel Borja y Maximiliano Meza en la delantera.

El probable once: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz, E.Díaz o Acuña; Rodrigo Aliendro, Kranevitter o Villagra; Santiago Simón, Franco Mastantuono o Claudio Echeverri, Meza y; Borja.