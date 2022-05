La insólita metáfora de Villa para defenderse de las denuncias

El jugador de Boca atraviesa su momento más complicado. Pesan sobre él dos graves acusaciones de violencia de género y hoy fue notificado como imputado en la segunda de ellas que se conoció esta semana. Mientras tanto, Sebastián Villa usa las redes sociales para «defenderse».

El delantero colombiano fue acusado por una expareja en 2020, causa que todavía está en manos de la justicia y donde su inocencia nunca fue comprobada. La semana pasada, otra joven de identidad reservada lo acusó formalmente de violación e intento de homicidio. Por este último hecho quedó imputado hoy, podría ir preso y, en lo deportivo, está en duda su presencia en la final que Boca tiene el domingo contra Tigre.

A través de su cuenta de instagram, Sebastián Villa dejó un mensaje en el día de su cumpleaños. Ya había sido saludado por las redes oficiales del club al que pertenece, que determinó no tomar cartas en el asunto por considerarlo un hecho extrafutbolístico del que no fue condenado (al menos por ahora) por la justicia.

El posteo de la foto con su mamá dice: “Hoy es un día especial en todos los sentidos posibles. Lo mejor es estar con aquellos que nos quieren, nos apoyan y nunca nos fallan. Siempre la familia y los amigos, en las buenas y no tan buenas, aunque a veces sea complicado, el lobo siempre será malo si quien cuenta la historia es caperucita, no? Gracias Mami por estar conmigo hoy, gracias familia. Estoy rodeado de amor del bueno. Gracias a todos por cada mensaje de felicitación de cumpleaños 🎂 de apoyo Dios me los bendiga”.

Las críticas no tardaron en llegar para Villa por la metáfora que usó. Además de lo desafortunado que fue considerado el posteo, en el cuento de Caperucita el Lobo siempre es el malo más allá de quién cuente la historia y los comentarios en ese sentido llegaron de a montones a través de las redes.

Pero el lobo era malo independientemente del punto de vista en el cuento https://t.co/S7mWqc5tXB — Hasbullah all nighter (@LuquitaRodrigue) May 19, 2022