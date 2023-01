La llegada de Suárez provocó un récord de venta de camisetas de Gremio de Brasil

El goleador uruguayo Luis Suárez causó una revolución con su llegada al Gremio, que volverá a jugar en primera división en Brasil. Gentileza.

El impacto de la contratación de Luis Suárez por Gremio de Brasil ya está dando frutos para el equipo de Porto Alegre, ya que provocó la venta de 1.500 camisetas con el nombre del delantero y el número 9 en la espalda a fin de año, indicó la prensa brasileña.

Suárez, quien será presentado oficialmente mañana a las 19.30 en la sede de Gremio, logró que se vendieran en fin de año 1.500 casacas, mientras que en enero de 2022 se había registrado una venta de 1.866 camisetas.

El ex delantero de Barcelona, Ajax, Liverpool, Atlético de Madrid y Nacional (Uuruguay) debutaría el 17 de enero con Gremio ante San Luiz por la Recopa Gaúcha, aunque no está confirmado ni por la dirigencia del club no por el entrenador del plantel Renato Gaúcho.

A lo largo de su campaña, Luis Suárez disputó 746 partidos y marcó 461 goles y en los últimos meses de 2022 se desempeñó en Nacional, donde se consagró campeón, jugó 16 partidos y convirtió ocho goles, para después formar parte del seleccionado de su país en el Mundial de Qatar 2022, que fue eliminado en la fase de grupos.

El Pistolero Suárez se convertirá en el refuerzo estrella del Gremio (Porto Alegre), que volverá a la primera de Brasil. Gentileza.

Después de jugar en la segunda división, Gremio vuelve a la élite del fútbol brasileño en 2023 y Suárez es la gran contratación junto a otros refuerzos como el argentino Jonatan Cristaldo, Reinaldo, Bruno Uvini, Pepê, Carballo, Gustavinho y Everton Galdino.