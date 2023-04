La polémica crítica del presidente de la UEFA a Dibu Martínez: «es primitivo y repugnante»

A poco más de tres meses de la obtención de la Copa del Mundo por la Selección Argentina en Qatar 2022, siguen apareciendo nuevas críticas para los integrantes de la Albiceleste por sus «formas de actuar y festejos» durante las celebraciones.

En las últimas horas se conocieron declaraciones de Aleksander Ceferin, actual presidente de la UEFA, en las que crítica con dureza a Dibu Martínez y también a Lionel Messi. Las mismas aparecen en el libro «Messianico», de los periodistas Sebastián Fest, de Argentina, y Alexandre Juillard, de Francia.

El abogado encragado de manera el fútbol europeo cargó contra Messi y le reclamó: «debería haber dicho algo, decirle que dejara de hacer eso, que mostrara algo de respeto», en referencia a los gestos del arquero argentino.

«Si ves cómo reaccionó durante los penales… No puedo entender que se burle de él, lo de la marioneta y cosas así. Eso no es deportividad, fue primitivo y no me gustó», indicó Ceferin sobre Martínez.

Ceferin catalogó como «una cosa repugnante» al gesto del Dibu cuando le dieron el premio de mejor arquero del Mundial. «Eso no se hace. ¡Ganaste la Copa del Mundo! Demuestra algo de grandeza, demuestra que no eres un primitivo. Puedes ser un arquero perfecto, pero si no eres buena persona…», agregó indignado.

Además, hubo reclamo para Lionel Messi: «Debería haberle dicho algo. Que dejara de hacer eso, que mostrara algo de respeto. Al final, él juega todo el año con Kylian».