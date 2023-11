«La rabona a Yepes»: el insólito error de Macri al recordar la jugada de Riquelme

En la presentación de la fórmula para competir en las elecciones de Boca, Mauricio Macri cometió un llamativo error al recordar una de las jugadas más emblemáticas de Juan Román Riquelme.

El expresidente, ahora candidato a vice, señaló respecto a su compañero de fórmula Andrés Ibarra: «Nuestro futuro presidente no es alguien que le va a hacer la rabona a Yepes», expresó.

La histórica jugada de Riquelme al defensor colombiano de River no fue una rabona ya que se trató de un caño, en el Superclásico que los enfrentó por la Copa Libertadores del 2000.

El recuerdo erróneo no pasó desapercibido en las redes sociales y el nombre de Yepes rápidamente fue tendencia junto al video del momento en la conferencia de prensa.

Mauricio Macri, presidente de Boca entre 1995 y 2007, se presenta como compañero de fórmula de Andrés Ibarra y competirán contra Riquelme en una lista de unidad que reúne a gran parte de la oposición. Las elecciones serán el 2 de diciembre.

Acerca de Riquelme, Macri comentó: «Riquelme dice que Boca es el patio de su casa y actúa como si realmente lo fuera. Y no. Boca es una de las instituciones deportivas más grandes del mundo y todos debemos entender que estamos para Boca. En Boca hay que venir a dar, no a sacar».

"Yo no puedo abandonar a Boca al autoritarismo"



Mauricio Macri afirmó que "en el camino de la prepotencia Boca no tiene futuro" y declaró: "Me duele porque, con mucho orgullo, fui a buscar a Juan Román Riquelme a las inferiores de Argentinos Juniors". pic.twitter.com/fe94mW436v