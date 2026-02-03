La sequía de los delanteros de River: hace cuántos partidos que no meten goles

El River modelo 2026 mostró en apenas tres partidos una versión mejorada a la del olvidable cierre del 2025. Con Aníbal Moreno y Fausto Vera en el mediocampo, encontró mayor solidez y un funcionamiento más aceitado en ese sector de la cancha.

Juanfer Quintero arrancó fino y Tomás Galván apareció como un buen socio. En tres encuentros oficiales, no le convirtieron goles. La falencia del Millonario en este comienzo de temporada estuvo en la ofensiva a partir del bajo nivel de sus delanteros.

Sebastián Driussi tuvo buenos pasajes al retroceder unos metros y participar del juego asociado del equipo. Sin embargo, ese aporte es contraproducente porque lo aleja del área. Tampoco tuvo suerte porque en la jugada que anotó, se lo anularon por offside. Para colmo se volvió a lesionar. Su último gol fue el 21 de agosto del año pasado ante Libertad por la Copa Libertadores, hace 13 partidos.

Lo de Facundo Colidio ha sido peor ya que no desequilibró y le costó mucho dar un pase filtrado o sacarse una marca de encima. Su último gol fue el 19/07 con Instituto y ya lleva 21 partidos sin marcar.

Maximiliano Salas fue suplente en los dos partidos y cuando ingresó no logró cambiar la ecuación con más rigor físico que ocasiones de gol. En su caso son 10 partidos sin anotar. El último festejo fue ante Racing por Copa Argentina, el 02/10.

Los tantos de River en lo que va del torneo fueron de Gonzalo Montiel y Juanfer Quintero. Más allá de esta realidad, Marcelo Gallardo dio a entender que no buscarán incorporar un «9» en este mercado de pases.

«No es que no queremos traer un delantero, en el mercado no hay uno para nuestro funcionamiento, no es fácil traer a uno que venga y juegue», advirtió el DT en conferencia de prensa.

«Seguimos en el mercado, evaluando posibilidades. Es difícil encontrar jugadores para River, aunque estén probados. Entiendo lo que piden pero no hay que traer por traer. Creo que tengo un plantel para pelear en este semestre», concluyó el Muñeco.

En el arranque del mercado de pases, sonó el nombre de Luciano Gondou pero ante la dificultad para sacarlo del Zenit de Rusia no prosperó. De ahí en adelante, buscó refuerzos en otros puestos de la cancha.

Con este panorama, River se deberá arreglar con lo que tiene en ofensiva, a menos hasta mitad de año.

Una opción que tiene en esa posición es la del juvenil Agustín Ruberto que a fines del año pasado se recuperó de una lesión de ligamentos e hizo la pretemporada a la par. Todavía no sumó minutos en el Apertura. Con el problema del mediocampo solucionado, mejorar en la ofensiva será una prioridad.