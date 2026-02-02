Se confirmó la lesión de Sebastián Driussi en River: cuándo podrá volver a jugar

Driussi se desgarró y estará tres semanas afuera. (Foto: Juano Tesone - Clarín Fotos)

Sebastián Driussi sufrió una nueva lesión muscular que lo dejará varios partidos afuera. Desde su vuelta a River ya padeció varias lesiones de este tipo.

El delantero se desgarró el isquiotibial izquierdo en el partido contra Rosario Central. La recuperación le llevará unas tres semanas.

De esta manera, no podrá estar en los partidos contra Tigre, Argentinos, Bolívar (Copa Argentina) y Vélez. Apuntará a volver el 26/02 ante Banfield.

Driussi salió en el entretiempo contra Central y lo reemplazó Maximiliano Salas que regresaría al equipo titular la próxima fecha. También podría ser la chance para Agustín Ruberto.

Además, el delantero lleva 13 partidos sin convertir. Su último gol fue el 21 de agosto del año pasado contra Libertad por la Copa Libertadores.