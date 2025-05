La tajante postura de Lionel Scaloni al ser vinculado como posible DT de Brasil: «Lo siento en el alma»

Luego de la salida de Dorival Junior, Brasil está en la búsqueda de un sucesor para que se haga cargo del plantel de la Verdeamarela. Uno de los nombres descabellados que sonó fue el de Lionel Scaloni, entreandro de la Selección Argentina. Sin embargo, el DT de la Albiceleste tuvo una contundente reacción.

Durante una charla con el periodista español Siro López, al técnico campeón del mundo le cambió la cara cuando fue consultado sobre el rumor que lo vincula a Brasil. “Me entero ahora, a mí no me llamaron, por las dudas…”, aseguró.

En ese sentido, el argentino le bajó rápidamente el pulgar. “Lo siento en el alma, pero no”, respondió sin vueltas. Y se refirió a la chance de que Carlo Ancelotti se acerque a la Scratch: “Que vaya Carlo tranquilo si tiene que ir, pero yo no, je”.

Lionel Scaloni no se puso plazos en la Selección Argentina

Por otra parte, el entrenador de la Albiceleste dejó en claro que piensa dirigir a un equipo en el futuro aunque no se puso plazo. “Estoy bien así. Voy por tiempo. Claro que me gustaría dirigir a un club en algún momento. Y al Depor (La Coruña), es lo que dijimos…”, planteó.

En el cierre de la entrevista, Scaloni se refirió a las críticas que recibió de Diego Maradona en su inicio de ciclo allá por 2019: “En esa época, las críticas, si se pueden llamar críticas, eran totalmente normales. Yo no había entrenado en ningún lado. Sí hice cursos, pero no tenía experiencia y él, fiel a su estilo, fue una persona que no se guardaba nada. En cierto modo, no digo que no tuviera razón, pero no dijo nada raro porque no había dirigido en ningún lado”.