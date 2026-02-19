Las posibles zonas del Federal A 2026: Cipolletti y Rincón podrían cambiar de grupo

Cipo podría quedar en su grupo con Atenas de Río Cuarto. (Foto: Gentileza Al Toque Deportes)

Con la confirmación de que el Federal A 2026 tendrá 37 equipos, lo próximo será el armado de las zonas que podría informarse la próxima semana, antes de fin de mes.

Con los cuatro que ascendieron del Regional Amateur quedaron un total de 37 clubes lo que llevaría a que haya tres grupos de nueve y uno de diez. A pesar del rumor, no se darían más ascensos.

La zona sur incorporaría a Alvarado de Mar Del Plata que descendió de la Primera Nacional. Si se mantuvieran los mismos, el grupo quedaría con 11 equipos.

Por esa razón, uno o dos clubes deberían cambiar de región. Una de las especulaciones es que Cipolletti y Deportivo Rincón vayan a la zona de los cuyanos junto a algunos cordobeses.

Un posible grupo sería con: Cipolletti, Rincón, Costa Brava de General Pico, FADEP, Huracán Las Heras, San Martín de Mendoza, Juventud Unida de San Luis, Argentino de Monte Maíz y Atenas de Río Cuarto.

Aunque no parezca, sería económicamente más viable. En el caso del Albinegro, el cálculo es que viajarían 2 mil kilómetros menos lo que significaría un ahorro de unos 7 millones de pesos.

En Cipo, la principal preocupación es poder cerrar acuerdos con los principales sponsors, un aspecto vital para cubrir los gastos del torneo.

Las demás zonas

En ese esquema, Sol de Mayo de Viedma quedaría con Olimpo, Villa Mitre, Alvarado, Kimberley, Círculo Deportivo, Santamarina, Germinal y Brown de Madryn.

Otra de las zonas, la única con 10 equipos, sería: Sportivo Belgrano, Gimnasia de Concepción del Uruguay, 9 de Julio de Rafaela, El Linqueño, Atlético Escobar, Gimnasia de Chivilcoy, Independiente de Chivilcoy, Sportivo Las Parejas, Defensores de Villa Ramallo y Douglas Haig.

La restante tendría a: Juventud Antoniana, Tucumán Central, Mitre de Posadas, Sarmiento La Banda, San Martín de Formosa, Sol de América de Formosa, Defensores de Puerto Vilelas, Boca Unidos y Sarmiento de Resistencia.

Los 37 equipos del Federal A (en orden alfabético)

9 DE JULIO (Rafaela, Santa Fe)

ALVARADO (Mar del Plata, Buenos Aires)

ATENAS (Río Cuarto, Córdoba)

ATLÉTICO CLUB SAN MARTÍN (San Martín, Mendoza)

BARTOLOMÉ MITRE (Posadas, Misiones)

BOCA UNIDOS (Corrientes)

CIPOLLETTI (Cipolletti, Río Negro)

CÍRCULO DEPORTIVO (Comandante Nicanor Otamendi, Buenos Aires)

COSTA BRAVA (General Pico, La Pampa)

DEFENSORES (Puerto Vilelas, Chaco)

DEFENSORES DE BELGRANO (Villa Ramallo, Buenos Aires)

DEPORTIVO ARGENTINO (Monte Maíz, Córdoba)

DEPORTIVO RINCÓN (Rincón de los Sauces, Neuquén)

DOUGLAS HAIG (Pergamino, Buenos Aires)

EL LINQUEÑO (Lincoln, Buenos Aires)

ESCOBAR FÚTBOL CLUB (Ing. Maschwitz, Buenos Aires)

FUNDACIÓN AMIGOS POR EL DEPORTE (Russell, Mendoza)

GERMINAL (Rawson, Chubut)

GIMNASIA Y ESGRIMA (Chivilcoy, Buenos Aires)

GIMNASIA Y ESGRIMA (Concepción del Uruguay, Entre Ríos)

GUILLERMO BROWN (Puerto Madryn, Chubut)

HURACÁN LAS HERAS (Las Heras, Mendoza)

INDEPENDIENTE (Chivilcoy, Buenos Aires)

JUVENTUD ANTONIANA (Salta)

JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO (San Luis)

KIMBERLEY (Mar del Plata, Buenos Aires)

OLIMPO (Bahía Blanca, Buenos Aires)

SAN MARTÍN (Formosa)

SANTAMARINA (Tandil, Buenos Aires)

SARMIENTO (La Banda, Santiago del Estero)

SARMIENTO (Resistencia, Chaco)

SOL DE AMÉRICA (Formosa)

SOL DE MAYO (Viedma, Río Negro)

SPORTIVO ATLÉTICO CLUB (Las Parejas, Santa Fe)

SPORTIVO BELGRANO (San Francisco, Córdoba)

TUCUMÁN CENTRAL (San Miguel de Tucumán, Tucumán)

VILLA MITRE (Bahía Blanca, Buenos Aires)