La Fundación River dará una capacitación en Neuquén: todos los detalles
La Fundación River brindará una capacitación en la Ciudad Deportiva de Neuquén en el marco de su programa Escuela de Formadores.
La Fundación River brindará una capacitación el próximo 22 y 23 de abril en la Ciudad Deportiva de Neuquén, en el marco de su programa Escuela de Formadores.
Lo hará en un trabajo en conjunto con BBVA y la Secretaría de Deportes de Neuquén. Estará orientada a «líderes de organizaciones sociales y deportivas, dirigentes, entrenadores y estudiantes».
Además, informaron que se abarcarán contenidos relacionados con «liderazgo, inclusión financiera, psicología deportiva, metodología y planificación».
El objetivo de la capacitación es «colaborar con la formación de quienes día a día trabajan en
los clubes de barrio, brindándoles herramientas para la contención en contextos de
vulnerabilidad y transformándolos en verdaderos agentes educativos y de contención social».
Desde que se lanzó como programa hace casi 10 años, Escuela de Formadores ya recorrió 22 provincias y alcanzó acerca de 5.000 clubes de todo el país.
«Llegar por primera vez a Neuquén con ‘Escuela de Formadores’ es un paso importante para nosotros. Creemos que los clubes de barrio son el corazón del deporte en cada comunidad, y que llevar formación y acompañamiento a quienes los sostienen es el camino», destacó Felipe Llorente, presidente de Fundación River Plate.
«Es una excelente oportunidad para seguir equipando a los líderes del ámbito social y deportivo con conocimientos vitales de educación financiera. La alianza que mantenemos con Fundación River Plate desde hace más de seis años ratifica nuestro compromiso de fomentar una gestión responsable y de posicionar al deporte como un eje de progreso e integración en cada rincón del país», señaló Camila
Staffora, Principal Manager de Negocio Responsable de BBVA en Argentina.
«Para nosotros es una decisión política acompañar y fortalecer a los clubes de barrio y a las
organizaciones deportivas, porque allí se construyen valores, inclusión y oportunidades. Que
Neuquén sea sede de la Escuela de Formadores es el resultado de un trabajo articulado entre el
Estado y el sector privado para seguir generando más herramientas y más futuro para quienes
sostienen el deporte en cada localidad», señaló la secretaria de Deportes de la provincia del
Neuquén, María Fernanda Villone.
La capacitación se llevará a cabo durante los días 22 y 23 de abril, entre las 9:30 y las 18 horas, en las instalaciones de la Ciudad Deportiva, ubicada en Anaya y Lanín. Las personas interesadas en participar podrán inscribirse enviando un correo electrónico a clubes@fundacionriver.org.ar o a través del siguiente enlace: https://surl.li/fpdhab.
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