La Fundación River dará una capacitación en Neuquén: todos los detalles

La Fundación River brindará una capacitación el próximo 22 y 23 de abril en la Ciudad Deportiva de Neuquén, en el marco de su programa Escuela de Formadores.

Lo hará en un trabajo en conjunto con BBVA y la Secretaría de Deportes de Neuquén. Estará orientada a «líderes de organizaciones sociales y deportivas, dirigentes, entrenadores y estudiantes».

Además, informaron que se abarcarán contenidos relacionados con «liderazgo, inclusión financiera, psicología deportiva, metodología y planificación».

El objetivo de la capacitación es «colaborar con la formación de quienes día a día trabajan en

los clubes de barrio, brindándoles herramientas para la contención en contextos de

vulnerabilidad y transformándolos en verdaderos agentes educativos y de contención social».

Desde que se lanzó como programa hace casi 10 años, Escuela de Formadores ya recorrió 22 provincias y alcanzó acerca de 5.000 clubes de todo el país.

«Llegar por primera vez a Neuquén con ‘Escuela de Formadores’ es un paso importante para nosotros. Creemos que los clubes de barrio son el corazón del deporte en cada comunidad, y que llevar formación y acompañamiento a quienes los sostienen es el camino», destacó Felipe Llorente, presidente de Fundación River Plate.

«Es una excelente oportunidad para seguir equipando a los líderes del ámbito social y deportivo con conocimientos vitales de educación financiera. La alianza que mantenemos con Fundación River Plate desde hace más de seis años ratifica nuestro compromiso de fomentar una gestión responsable y de posicionar al deporte como un eje de progreso e integración en cada rincón del país», señaló Camila

Staffora, Principal Manager de Negocio Responsable de BBVA en Argentina.

«Para nosotros es una decisión política acompañar y fortalecer a los clubes de barrio y a las

organizaciones deportivas, porque allí se construyen valores, inclusión y oportunidades. Que

Neuquén sea sede de la Escuela de Formadores es el resultado de un trabajo articulado entre el

Estado y el sector privado para seguir generando más herramientas y más futuro para quienes

sostienen el deporte en cada localidad», señaló la secretaria de Deportes de la provincia del

Neuquén, María Fernanda Villone.

La capacitación se llevará a cabo durante los días 22 y 23 de abril, entre las 9:30 y las 18 horas, en las instalaciones de la Ciudad Deportiva, ubicada en Anaya y Lanín. Las personas interesadas en participar podrán inscribirse enviando un correo electrónico a clubes@fundacionriver.org.ar o a través del siguiente enlace: https://surl.li/fpdhab.