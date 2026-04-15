ANSES confirma nueva actualización: jubilaciones y pensiones suben un 3,38% desde mayo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los montos que regirán para el próximo mes tras la difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC). A pesar de que INDEC comunicó una inflación del 3,4% para marzo 2026, el aumento real que impactará en las jubilaciones y pensiones será del 3,38%.

Esta disparidad técnica en jubilaciones y pensiones responde a que ANSES emplea dos decimales en su fórmula de cálculo bajo el Decreto 274/2024, mientras que INDEC suele redondear su indicador a un solo decimal para la difusión pública.

De esta manera, el esquema de actualización mensual garantiza que las prestaciones mantengan su referencia con el costo de vida, integrando además la continuidad del bono de $70.000 previsto en el Presupuesto 2026.

Jubilaciones y pensiones: montos confirmados por ANSES con el aumento de mayo 2026

El nuevo esquema de haberes para las jubilaciones y pensiones presenta una actualización integral en todas sus escalas. Según lo dispuesto por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), los valores que percibirán los titulares desde el próximo mes son:

Haber mínimo: sube a $393.174,10 . Al sumar el bono de $70.000, el total a cobrar alcanza los $463.174,10.

. Al sumar el bono de $70.000, el total a cobrar alcanza los $463.174,10. Haber máximo: se eleva hasta los $2.645.689,38 , manteniendo la proporcionalidad en la escala superior de las jubilaciones y pensiones.

, manteniendo la proporcionalidad en la escala superior de las jubilaciones y pensiones. PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): el monto básico pasa a $314.539,27, totalizando $384.539,27 con el refuerzo estatal.

Este ajuste por el índice de INDEC permite dar previsibilidad a los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), quienes podrán consultar su recibo detallado a través de los canales digitales oficiales.

Impacto en las Pensiones No Contributivas de la inflación: la actualización de ANSES

Las Pensiones No Contributivas (PNC) también reflejan el impacto del 3,38% determinado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el dato de INDEC. Al estar vinculadas al haber mínimo, las jubilaciones y pensiones no contributivas por discapacidad y vejez se incrementarán a $275.221,87, llegando a $345.221,87 con el bono.

Por su parte, las madres de siete hijos percibirán el mismo monto que una jubilación mínima ($463.174,10 con refuerzo). Asimismo, ANSES aplicará este ajuste a las asignaciones familiares (SUAF) y a la AUH, cuyo valor general ascenderá a $141.286, asegurando que toda la estructura de seguridad social se mueva en sintonía con la estadística oficial de INDEC.