Río Negro y Neuquén, presentes en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá

La ceremonia inaugural se llevó a cabo el domingo 12 de abril con la participación de 250 atletas argentinos. (Crédito: Subsecretaría de Deportes Nacional)

La cuarta edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud, que se disputa en Panamá, tuvo su ceremonia de inauguración el domingo 12 de abril y se extenderá hasta el sábado 25.

El evento multideportivo reúne a más de 1500 jóvenes de entre 14 y 17 años, provenientes de 15 países. La delegación argentina está compuesta por 250 atletas y ya suma seis medallas: tres de oro, dos de plata y una de bronce, todas en disciplinas individuales.

Río Negro dice presente

En cuanto a la participación regional, el primero en salir a escena fue el viedmense Santiago Zilli, quien compite en boxeo en la categoría hasta 80 kilos. El rionegrino tendrá actividad hasta el sábado 18 y atraviesa su primera experiencia internacional, tras incorporarse el año pasado a los entrenamientos en el CeNARD.

Por su parte, la barilochense Luna Lupiañez se prepara para su debut en levantamiento olímpico, previsto para el miércoles 22. La joven llega con un crecimiento sostenido: fue protagonista en los Juegos de la Integración Patagónica (JIPA) y en los Juegos Evita, además de consagrarse campeona sudamericana.

La barilochense Luna Lupiañez, una de las grandes promesas del deporte regional. (Crédito: Gobierno de Río Negro)

En su última presentación, durante la primera fecha de la Liga Patagónica disputada en el Club Social y Deportivo Argentinos del Norte en General Roca a fines de marzo, logró dos récords nacionales en la categoría Sub 17. Levantó 80 kilos en arranque, 100 en envión y alcanzó un total de 180 kilos, marcas que la posicionan como una de las principales promesas de la disciplina.

Neuquén aportó cinco deportistas a la delegación nacional

Neuquén, en tanto, cuenta con cinco representantes dentro de la delegación argentina y tendrá su estreno con Marianella Salomón. La ciclista competirá el jueves 16 desde las 14 en la contrarreloj individual de ruta, sobre la Cinta Costera, y volverá a presentarse el sábado en la prueba de pelotón.

Con apenas 16 años, atraviesa un gran presente tras consagrarse campeona en el Campeonato Argentino Juvenil disputado en Catamarca. Antes de viajar a Panamá, fue despedida por autoridades provinciales y recibió una bicicleta de alta competencia, un impulso clave para su desarrollo deportivo.

Marianella Salomón se quedó con el primer puesto en el Campeonato Argentino Juvenil disputado en Catamarca. (Crédito: Neuquén Informa)

El bádminton también tendrá presencia neuquina con Máximo Rettig y Francesco Cappi, quienes debutarán el lunes 20 desde las 13 en las pruebas individuales y de dobles, en el complejo de la Universidad ITSE.

En taekwondo, la acción comenzará el martes 21 con Santiago Corzo en la modalidad Poomsae. Un día más tarde será el turno de Adriano Mazzanti, quien competirá en Kyorugui en la categoría hasta 63 kilos.

Ese mismo miércoles también debutará la selección femenina de básquet 3×3, que cuenta con la jugadora de Pérfora de Plaza Huincul, Amparo Arévalo. El equipo argentino enfrentará a Panamá en su estreno y luego cerrará la fase de grupos ante Brasil, en busca de la clasificación a la siguiente instancia.

El medallero argentino y dónde ver los Juegos Suramericanos de la Juventud

La delegación argentina pisa fuerte en Panamá y ya acumula seis medallas: tres de oro, dos de plata y una de bronce.

Las preseas doradas fueron obtenidas por Juan Álamo en judo (-55 kg masculino), Thiago Carvalho en judo (-66 kg masculino) y Benjamín Casas en lucha libre (71 kg masculino).

Por su parte, las medallas de plata quedaron en manos de Delfina Rodríguez en surf (SUP) y Maia Panunzio en judo (-55 kg femenino). En tanto, el bronce fue para Santiago Chrisjohn, en lucha libre (60 kg masculino).

Toda la participación argentina se puede seguir por el canal de YouTube de Deportv.