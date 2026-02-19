La quinta edición del Mundialito fue un éxito: «Queremos que el fútbol femenino ocupe el lugar que merece»

La quinta edición del Mundialito Femenino Infantil llegó a su fin y volvió a confirmar que el torneo ya no es solo una competencia deportiva, sino un espacio de encuentro, formación y visibilización del fútbol femenino. El certamen se disputó del sábado 14 al martes 17 de febrero, con sede en Deportivo Roca, y reunió a más de 1.000 chicas de distintas localidades y provincias.

Las jugadoras estuvieron divididas en las categorías Sub 16, Sub 14, Sub 12, Sub 10 y Sub 8, en una verdadera fiesta del deporte que se sostuvo gracias al trabajo de la Subcomisión de madres, padres y profesoras del fútbol femenino del club organizador. Desde la organización remarcaron que el objetivo va mucho más allá de los resultados: «Para todos los que trabajamos en este proyecto, el Mundialito no es un torneo más, sino una herramienta para impulsar el desarrollo deportivo femenino. Todos los organizadores estamos orgullosos de colaborar con un pequeño granito de arena para que el fútbol femenino ocupe el lugar que merece», aseguraron en diálogo con Río Negro.

AC Ferro de Neuquén levantó el título más importante del certamen. (Foto: Andrés Maripe)

En ese sentido, destacaron el valor educativo y social de la propuesta. «Buscamos potenciar el deporte como herramienta de cambio, promoviendo valores como el compañerismo, el respeto, la integración y el fortalecimiento del liderazgo femenino», señalaron, al tiempo que subrayaron la necesidad de visibilizar una pasión que muchas veces no encuentra el lugar que amerita.

El crecimiento del fútbol femenino en la región también se puede explicar desde el rol de Valeria Cotelo, primera jugadora roquense en integrar la Selección Argentina y principal impulsora de la iniciativa desde sus inicios, hace cinco años. Su compromiso fue determinante para consolidar un torneo que hoy es referencia en la región y que apunta a seguir expandiéndose a nivel nacional.

Si bien los resultados quedaron en un segundo plano, lo deportivo también tuvo su protagonismo. Academia Ferrocarril de Neuquén se consagró campeón de la Copa de Oro Sub 14 tras vencer 1-0 a Deportivo Roca en el Luis Maiolino, mientras que en Sub 12 festejó Tomateras de Lamarque y en Sub 16 el título quedó en manos de Unión Femenina de General Roca.

Tomateras de Lamarque se impuso en la categoría Sub 12.

Desde la organización reconocieron que aún quedan aspectos por mejorar, pero remarcaron el impacto emocional del torneo: «Sabemos que todos los que formaron parte vivieron una experiencia inolvidable, porque lo vimos en las caritas de cada niña que corrió detrás de la pelota«. Y proyectaron a futuro: «Queremos que el Mundialito Infantil Femenino sea el torneo más federal del país y que General Roca se convierta en la capital del fútbol femenino«.

«Queremos que el Mundialito Infantil Femenino sea el torneo más federal del país y que General Roca se convierta en la capital del fútbol femenino» Señalaron desde la organización del Mundialito en diálogo con RÍO NEGRO.

Finalmente, agradecieron a los equipos participantes, a los sponsors, a las autoridades del club y al municipio, aunque hicieron una mención especial a las verdaderas protagonistas: «Las chicas, las jugadoras, las que no bajan los brazos y van por ese sueño hermoso que es jugar a la pelota«. Con un mensaje claro de continuidad, cerraron: «Esto recién empieza, la pelota recién empezó a rodar».