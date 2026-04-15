El ministro Agustín Ríos también cruzó a Fullone y le exigió “trabajar para resolver los problemas de los rionegrinos”

El ministro de Gobierno y Trabajo de Río Negro, Agustín Ríos, respondió con dureza a las declaraciones del senador Enzo Fullone y lo instó a “ponerse a trabajar” en lugar de realizar “declaraciones absurdas”.

Ríos cuestionó a Fullone por el estado del PAMI y las rutas nacionales

“Que se ponga a trabajar para solucionar aunque sea un problema de los rionegrinos”, lanzó el funcionario provincial, en un fuerte cruce político que expone tensiones entre dirigentes locales y representantes nacionales.

Ríos apuntó directamente a la gestión del senador en organismos nacionales, al sostener que “su paso por Vialidad Nacional queda en evidencia con solo recorrer las rutas nacionales” y reclamó “un poco de autocrítica”.

En ese marco, el ministro también cuestionó la situación del PAMI, al asegurar que “los jubilados no tienen atención médica, no pueden hacerse estudios ni acceder a su medicación” debido a su “desastroso funcionamiento”. Según afirmó, Fullone no da respuestas a esa problemática y opta por “mediatizar”.

Además, Ríos criticó el discurso del senador en torno a la renovación política. “No se debe hacer ni decir cualquier cosa. Tuvieron candidatos denunciados en sus listas y jamás se hicieron cargo”, señaló.

El funcionario también hizo hincapié en la necesidad de enfocarse en soluciones concretas: “La sociedad nos está exigiendo un doble esfuerzo. Hay abuelos que están sufriendo, que están solos, como consecuencia de decisiones que se toman en Nación. Ese es un problema urgente”.

En esa línea, le reclamó a Fullone que utilice su rol institucional en el Congreso: “Tiene una banca en el Senado. Que la use para defender a Río Negro. Que golpee las puertas que tenga que golpear para que, por ejemplo, el PAMI funcione como corresponde. Para eso lo votaron”.

Por último, Ríos defendió la gestión provincial al remarcar que “parte de lo bueno que hoy está pasando en Río Negro tiene que ver con una fuerza provincial que defiende los intereses de los rionegrinos”, y aseguró que el Gobierno local “está todos los días dando respuestas”, incluso sosteniendo con fondos propios un sistema de salud “saturado por la creciente demanda”.