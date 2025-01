Las tres estrellas que estuvieron cerca de jugar en Boca: «Mi mujer no me dejó»

En un nuevo mercado de pases, Boca es protagonista a partir de las altas y bajas que puede tener su plantel. Y como ocurre en cada temporada, distintos nombres de jerarquía internacional son tentados para vestir la azul y oro. Y estos son los casos de algunos que estuvieron cerca de llegar a La Bombonera.

Uno de los más resonantes fue Ronaldo Nazario. En 1994, el Boca de César Luis Menotti se preparaba para la Copa Libertadores y le ofrecieron a un Ronaldinho (entonces lo apodaban así) de 17 años al que ya catalogaban con «el nuevo Pelé«.

Sin embargo, el Flaco ya tenía en el plantel al Manteca Martínez y al Beto Acosta, por lo que no le pareció una gran tentación el goleador de la Supercopa, que tiempo después iría al Mundial 1994 y sería campeón con Brasil. Además marcó 56 goles en 58 partidos con Cruzeiro en esa temporada antes de emigrar a Europa para hacer historia.

En ese momento, Menotti eligió a John Jairo Tréllez, quien marcó tres goles en 16 encuentros con el Xeneize. La paradoja de ese caso fue que Boca terminó enfrentándose al elenco brasileño en aquella Libertadores y Ronaldo no pasó desapercibido: fue clave en la Bombonera y después en Belo Horizonte, donde marcó un golazo.

Años más tarde, el Flaco opinó sobre O Fenômeno y sorprendió con sus críticas: «Ronaldo no sabe jugar al fútbol, Makelele juega mejor. No estoy diciendo que Ronaldo sea un burro, pero sí que no entiende cuándo jugar a un toque y cuándo a dos».

Los italianos que estuvieron cerca de llegar a Boca

Otro caso resonante en el Mundo Boca fue el de la leyenda del Milán Genaro Gattuso, quien en 2012 escuchó un sondeo del Xeneize mediante Pablo Budna, secretario técnico del club. Sin embargo, el italiano sorprendió con su respuesta: «Quise ir a Boca pero mi mujer no me dejó».

Gattuso y Pirlo, los nombres que se llegaron a barajar en Boca.

El campeón del mundo en 2006 reveló que tenía algunos problemas en la vista en ese momento. «Quería ir al 100 por ciento«, aseguró, pese a que sus hijos «eran muy pequeños y no era la situación familiar para ir».

Mientras que la situación de Andrea Pirlo y su acercamiento al elenco de la Ribera tampoco pasó desapercibida. Su relación con Carlos Tevez y Daniel Osvaldo hizo crecer el rumor, ante la llegada de ambos en 2015. Sin embargo, no pasó de eso.

El volante campeón con Italia en 2006 terminó su carrera en el New York City de la MLS luego de finalizar su etapa en Juventus a los 34 años.

“Sería un lujo traer a Pirlo. También Daniele de Rossi decía que le encantaría jugar en la Bombonera. Lo ven como algo increíble, pero de ahí a que se concrete, tienen que pasar muchas cosas”, confesó Osvaldo en febrero de 2015. Por lo menos, el ídolo de la Roma llegó a venir.

Con información de TyC Sports