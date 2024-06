Lionel Messi de la defensa de la Copa América al por qué no vio la final del Mundial de Qatar 2022

En la previa al debut de Argentina en la Copa América, Lionel Messi palpitó el certamen en el que los dirigidos de Lionel Scaloni deberán defender el título obtenido en 2021. El capitán indicó que nuestro país «siempre es favorito» pero no le quitó rédito a sus rivales.

Más allá de ser los vigentes campeones del Mundial, Copa América y Finalissima, para Lionel Messi Argentina siempre es uno de los candidatos. «Argentina es favorita. Más allá de que venimos de ganar todo eso, anteriormente, cuando no se daba que podíamos conseguir los objetivos, también siempre Argentina era favorita», sostuvo en dialogo con Infobae.

Además mencionó que Brasil es uno de los grandes favortios junto al seleccionado albiceleste, sin embargo, detalló que las «selecciones sudamericanas son muy fuertes». «Uruguay está muy bien, Colombia, Ecuador. Después se hace muy difícil jugar todos los partidos, pero creo que va a ser una Copa América muy igualada«, subrayó.

En otro orden, Messi fue consultado sobre la final de la Copa del Mundo 2022 y sorprendió a todos cuando reveló que no volvió a ver la final contra Francia, donde anotó dos goles y convirtió su penal en la tanda definitoria.

«Por ahora no la vi. Capaz que más adelante, en algún momento. Mis recuerdos están todos acá (se señala la cabeza) y la vivo de la manera que la tengo acá y recuerdo lo que recuerdo. Hay muchas cosas que por ahí se me escapan, pero bueno, por ahora me quedo con lo que con lo que tengo sin repasarla«, contó.

Respecto a la emblemática tapada de Dibu Martínez aseguró que ‘no la vivió como todos’ porque fue una jugada rápida, sin embargo, reconociño que la vio en redes sociales. «Te van apareciendo (las imagenes) y a los días de haber sido campeones, mucho más. Miraba repeticiones de un montón de jugadas, pero del partido, de los 90 minutos, de la prórroga, penales y todo eso, no», agregó.