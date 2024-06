Lionel Scaloni fue contundente sobre el posible retiro de Messi: «Somos demasiado melancólicos»

En la previa de los amistosos de la Selección Argentina de cara a la Copa América, Lionel Scaloni salió a hablar sobre el futuro de Lionel Messi en la Albiceleste. El entrenador fue tajante sobre el astro argentino y aseguró que «los argentinos somos demasiado melancólicos».

El entrenador del seleccionado dialogó en Telemundo Deportes y opinó sobre el momento en el que decida colgar los botines el capitán argentino.

Sobre este tema, apuntó contra la sociedad argentina y dijo que «los argentinos somos demasiado melancólicos. Ya estamos pensando en el día en que no esté, cuando está jugando todavía. Disfrutémoslo y ya veremos el día de mañana, porque yo creo que es tan importante el presente que tiene, para todo el mundo, no solo para Argentina ya, porque al final Leo juega para el que le gusta el fútbol. Algún día va a pasar…»

🗨️ "Los argentinos somos demasiado melancólicos y ya estamos pensando en el día en que no esté"



Lionel Scaloni destacó el rol de Messi en la Selección Argentina

Además, el oriundo de Pujato remarcó la importancia de Messi, Ángel Di María y Nicolás Otamendi como referentes en el plantel campeón del mundo: «Sí, el entrenador tiene que ver, pero yo soy de los que piensan que al final el grupo se tira de los líderes, de Leo, de Fideo, de Otamendi, que son los que hace años están y quieren seguir estando. Ellos quieren seguir estando y demuestran que cuando los sacás, no los convocás por lo que sea o se pierden un partido por lesión, quieren estar».

Y completó diciendo que «entonces el mensaje sí o sí cala en el grupo, más allá de lo que transmitan el entrenador y el cuerpo técnico, es fundamental tu compañero, verlo que tiene más de 100 partidos en la Selección y quiere seguir estando, y se toma un avión de tantas horas de vuelo para estar, yo creo que eso transmite».

Sobre este tema, comparó lo que ocurre en otros seleccionados nacionales: «Cosa que en otras Selecciones no sé si pasa, no sé, no estoy en la cabeza, pero qué difícil: terminás de jugar un partido en Europa, te tenés que subir a un avión de tantas horas de vuelo para jugar a los dos días, después volver a jugar allá, y todo el año así, durante tantos años… Eso contagia, yo creo que los compañeros se sienten identificados con eso«.

El entrenador de 46 años opinó sobre la presencia del capitán argentino en la Selección y sostuvo que «No es fácil que sea la mirada continua de todo el mundo. Nosotros estamos entrenando, él está allá, y están todas las miradas allá, y el resto del grupo está acá. Eso durante 20 años…».