Lionel Messi, descartado para el clásico, lejos de la final de la US Open y en duda para la Selección

La lesión de Lionel Messi genera mucha incertidumbre en la Selección Argentina. Cuando faltan 22 días para el partido de las Eliminatorias Sudamericanas contra Paraguay (12 de octubre en el Monumental), no se conocen mayores detalles de su molestia física que lo obligó a salir del campo de juego a los 36 minutos, en el partido que Inter Miami goleó 4-0 a Toronto FC.

Por lo pronto, el 10 ya está descartado para el clásico del domingo ante Orlando, por una nueva fecha de la MLS y seguramente no será de la partida en la final que el equipo dirigido por Gerardo Martino dispute con Houston Dynamo, por la final de la US Open Cup, del miércoles 27.

Martino: «No estaban listos par el partido con Atlanta»

Luego del partido, Gerardo Martino tiró una frase que seguramente hará ruido en el cuerpo técnico de la Selección Argentina. El Tata reveló que los dos (Messi y Jordi Alba, quien también salió) «no estaban listos para el partido con Atlanta».

Resulta extraño que igual los haya incluido entre los titulares, en una etapa en la que el crack rosarino debería estar entre algodones y, más que nunca, regular energías.

«Entendimos que estaban aptos para jugar y lo hablé con los dos. No se me antoja nada nuevo ni nada más grande de lo que venían teniendo. Son fatigas, no creo que haya lesión muscular. Vamos día a día», afirmó el Tata.

Lionel Messi, dos ausencias, 36 minutos y muchos interrogantes

Lionel no disputó los duelos ante Bolivia (por Eliminatorias Sudamericanas) ni contra Atlanta United (por MLS) debido a una molestia en la cicatriz de una previa lesión muscular en unos de los isquiotibiales de su pierna derecha que le traía a mal traer en las últimas semanas. Volvió contra Toronto y duró 36 minutos en cancha. Pidió el cambio, se retiró molesto y no siquiera vio el segundo tiempo en el banco de suplentes.

Al capitán de la Albiceleste se le notó incomodo dentro del terreno de juego y salió reemplazado por Robert Taylor. Luego de unos minutos cerca de sus compañeros y el cuerpo técnico, Messi dejó su asiento para dirigirse al vestuario con dificultades para caminar.

¿Cómo llegará Lionel Messi a la doble fecha de las Eliminatorias?

Lionel Scaloni dará la lista de convocados para la Selección Argentina en las primeras horas de octubre y estará Lionel Messi. El tema es saber en qué condiciones llegará y si podrá estar en los partidos ante Paraguay (12 de octubre en el Monumental) y Perú (17 en el Nacional de Lima).

La presencia del capitán es clave para Scaloni y esto quedó demostrado en el duelo de la segunda fecha contra Bolivia. El 10 estuvo en duda hasta el final, aunque en el cuerpo técnico siempre supieron que no iba a ser de la partida. Así y todo, siempre estuvo cerca de sus compañeros, algo que no repitió en la noche de Miami, cuando se marchó a los vestuarios. Molesto como pocas veces, Messi preocupa al mundo Inter, pero más aún al de la Selección Argentina.