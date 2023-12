Lionel Messi fue distinguido como el «Mejor Deportista del Año» en Estados Unidos

Lionel Messi revolucionó con su llegada al Inter Miami y ahora sumó una nueva distinción en su carrera con Las Garzas. Esta mañana se conoció que la influyente revista Time de Estados Unidos reconoció al crack rosarino como el mejor atléta del 2023.

La publicación se enmarcó en el 21 de julio de este año cuando el argentino campeón del mundo debutó con la camiseta rosa del equipo del Tata Martino y convirtió de tiro libre el gol para conseguir un agónico triunfo en Fort Lauderdale.

«Aquí estaba el mejor jugador de fútbol vivo, posiblemente el mejor que jamás haya jugado el juego más popular del mundo, que el año pasado llevó a Argentina a su primera victoria en la Copa del Mundo en casi cuatro décadas, vistiendo el uniforme de un club que ocupa el último lugar en los EE. UU.», destacó.

