Lionel Scaloni fue contundente sobre el doping positivo de Papu Gómez: «Está jodido»

En la previa al duelo con Uruguay por la quinta fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Lionel Scaloni fue consultado por el doping positivo de Alejandro Gómez y el entrenador respaldó al jugador campeón del mundo.

Además de ser consultado por los nuevos nombres que aparecen en la lista de cara a la doble fecha de Eliminatorias donde Argentina se enfrentará a Uruguay y Brasil, respectivamente, también se hizo mención a quienes no fueron parte.

Uno de los focos estuvo en Alejandro Garnacho, que esta vez no fue citado. «Ale no está por un tema futbolístico. Todos quieren estar, pero hay veces que la parte humana juega y traerlo para que no juegue no me parece saludable. Es un chico que está en nuestra órbita».

"EL TEMA DE ALE ES POR CUESTIONES FUTBOLÍSTICAS", Lionel Scaloni explicó las razones de la ausencia de Garnacho. Y agregó: "Es un chico que está en el radar nuestro y va a seguir estando". pic.twitter.com/zeKaj3vtiB — SportsCenter (@SC_ESPN) November 15, 2023

Además, el técnico fue sorprendido por la consulta acerca de Papu Gómez, quien fue suspendido por dos años al dar positivo en un control antidopaje realizado en noviembre de 2022 cuando estaba en el Sevilla y a solo días del comienzo del Mundial Qatar 2022.

«Acerca de Papu, hablé con él, tengo una gran relación. Fui su compañero en Atalanta. Está jodido con su suspensión, va apelar y esperemos que pueda resolverlo. Es un chico que nos ha dado mucho”, expresó el entrenador.