Lionel Scaloni habló luego de la derrota ante Arabia Saudita: «Es un día triste, pero hay que seguir»

Argentina sufrió una dura e inesperada derrota ante Arabia Saudita por 2-1 en su debut en el Mundial de Qatar 2022. Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y resaltó que «es un día triste», pero que hay «que levantar la cabeza y seguir».

El repaso de las frases más importantes que dejó el entrenador de la selección luego de la sorpresiva caída ante los asiáticos, deja en claro que el golpe es duro por lo inesperado del resultado, pero al mismo tiempo que hay dos chances más.

Sobre el rival, el DT aclaró que «ya sabíamos como jugaba Arabia, en la semana preparamos el partido contra una defensa adelantada y fueron todos offside milimétricos. Más allá de eso, ellos lo hacen muy bien, se notó y ahora tenemos que levantarnos».

El impacto de la derrota es fuerte por la forma en la que se dio. «Es difícil de asimilar, en 5 minutos nos hicieron dos goles en sus únicos tiros al arco. No queda otra que levantarse y seguir adelante. No tenemos que analizar más que eso. Es un día triste, pero hay que estar con la cabeza arriba y seguir», afirmó Scaloni.

Consultado por su análisis del juego, donde Argentina comenzó ganando y tuvo tres goles anulados por fuera de juego, uno de ellos muy discutibles. «El primer tiempo fue todo nuestro y si no era por las situaciones de fuera de juego, eran gol. En el entretiempo dijimos que estaba extraño y que un gol podía cambiar todo. Nos empatan e inmediatamente nos hacen el segundo, ahí cambió la dinámica», agregó el técnico.

La caída ante Arabia es un golpe muy fuerte y ahora el gran desafío será levantarse. «Los jugadores, ellos están doloridos como todos y pensando en como dar vuelta la situación. Esto se trata de reaccionar en los momentos adversos y trataremos de hacerlo», señaló al respecto.

Algunos opinan que se vio una gran diferencia física en el complemento en favor de Arabia, pero el entrenador sostuvo lo contrario y dio su argumento: «El físico no fue un problema porque los goles vinieron en el minuto 48 y 51. En el primer gol la perdimos y la volvimos a recuperar».

En la previa del Mundial, la Scaloneta era considerado entre los candidatos y este primer partido mostró todo lo contrario. «Seguimos pensando lo mismo. De la misma manera que antes del partido nos daban como favoritos, sabemos que el mundial tiene estas cosas: podes ser superior y en dos jugadas te complican y la dinámica cambia. En el segundo tiempo, a pesar de no haber jugado bien, tuvimos nuestras situaciones. No queda otra, estamos pensando en levantarse mañana y preparar el partido con México . Hay que mejorar lo que no hicimos bien», agregó Scaloni.

En el mismo sentido, el DT añadió: «Perder nunca esta bueno, sobretodo dando la sensación que el partido se nos escapa en nada. Cuando nos dimos cuenta estábamos 1-2. No hay momento para elegir cuando perder, sobretodo cuando veníamos de una dinámica positiva, lo bueno es que hay dos partidos adelante y los vamos a sacar».

Argentina llevaba 36 partidos sin perder hasta hoy. «Veníamos bien, pero el fútbol, el Mundial y las grandes competiciones tienen estas cosas. No te da tiempo a equivocarte y lamentablemente hoy paso así. En el peor de los momentos no hay otra que levantarse, lamentablemente se perdió y vamos a seguir con la cabeza arriba, tenemos que ganar los dos partidos», dijo el santafesino.

Sobre el rival, que hizo un segundo tiempo impecable para dar vuelta la historia y dar el batacazo, Scaloni aclaró que «Respetamos 100% a Arabia, son un buen equipo con jugadores técnicos y capaces. ahora tenemos que estar con cabeza arriba y ganar los dos partidos para seguir en el Mundial. Más allá del resultado de hoy».

