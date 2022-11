Lionel Scaloni hablo tras el amistoso y avisó que podría hacer cambios en la lista de 26

Argentina disputó su último partido amistoso antes del debut del próximo martes ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022 con una goleada por 5 a 0 sobre Emiratos Árabes Unidos. Luego del partido Lionel Scaloni analizó el rendimiento de su equipo, habló sobre los lesionados y advirtió que podría hacer cambios en la lista de 26 jugadores.

Entre las declaraciones más importantes que realizó el DT del combinado nacional, hizo referencia a los jugadores que llegaron entre algodones y avisó que todavía hay posibilidades de modificar el plantel, en caso que alguno no este en condiciones.

«Tenemos algunos problemitas y todavía tenemos algunos días para decidir el tema de la lista. Si soy sincero, hoy no puedo asegurar 100%, pero todavía tenemos tiempo y por suerte podemos cambiar la lista. Esperemos que no, pero esta la posibilidad», explicó Scaloni.

Cabe aclarar que, por reglamento, las selecciones que participan del Mundial tienen hasta 24 horas antes del debut de hacer modificaciones en la lista definitiva.

Por otra parte, enfatizó sobre la situación del zapalino Marcos Acuña. Al ser consultado por los periodistas por la supuesta pubalgia del neuquino, respondió: «¿Quién te dijo? Tiene algo crónico pero no sé de donde sacaron que tiene una pubalgia».

Además, enfatizó: «Los que no se cambiaron, que fueron 4 jugadores, preferimos no arriesgarlos. Algunos vienen tocados y no convenía arriesgarlos, el resto termino bien. Algunos con una molestia lógica porque tuvieron un mes complicado. A Cuti Romero a lo mejor hoy lo podíamos exigir y arriesgar, pero preferimos no hacerlo».

Con respecto al partido, analizó: «Lo principal es que le dimos minutos a algunos jugadores que no lo estaban teniendo. Ahora debemos preparar el partido ante Arabia Saudita. No era fácil jugar tan cerca del inicio del Mundial. Había bastante riesgo, pero lo sacamos adelante».

Por otra parte, comentó: «El primer tiempo lo vi bien. Hemos tenido algunos desajustes al inicio, pero después logramos llevar bien el ritmo del partido, logramos hacer las triangulaciones de siempre y tratamos de acumular minutos. En el entretiempo tratamos de administrar los minutos para algunos chicos. El equipo se desdibujó un poco pero había que pensar en el Mundial».

